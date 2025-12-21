Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dapat Bonus Rp1 Miliar, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Alokasikan Hadiah Emas SEA Games 2025 untuk Biaya WTA Tour

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |10:56 WIB
Dapat Bonus Rp1 Miliar, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Alokasikan Hadiah Emas SEA Games 2025 untuk Biaya WTA Tour
Aldila Sutjiadi bersama Janice Tjen sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
TANGERANG – Duet andalan tenis putri Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, sukses menorehkan prestasi gemilang di SEA Games 2025 dengan memborong dua medali emas. Atas pencapaian luar biasa tersebut, pemerintah memberikan apresiasi tinggi berupa bonus sebesar Rp1 miliar untuk setiap medali emas yang mereka persembahkan bagi Merah Putih.

Janice dan Aldila berkomitmen untuk mengelola dana apresiasi tersebut secara bijak demi kelanjutan karier profesional mereka di level internasional. Rencananya, seluruh bonus tersebut akan dialokasikan sepenuhnya sebagai modal utama guna mengarungi jadwal padat Women's Tennis Association (WTA) Tour pada musim mendatang.

1. Modal Mandiri Menembus Level Dunia

Aldila menjelaskan biaya operasional untuk bertanding di turnamen internasional selama ini memang sebagian besar ditanggung secara mandiri oleh para atlet. Karena itu, suntikan dana dari pemerintah ini akan menjadi sokongan modal awal yang sangat berarti dalam mengejar prestasi di berbagai belahan dunia.

"Bonus ini akan kami jadikan modal untuk mengikuti WTA Tour. Di level WTA, biasanya kami harus membiayai kebutuhan sendiri terlebih dahulu. Jadi, ini sangat membantu, terutama untuk mengikuti turnamen-turnamen di awal tahun," ujar Aldila saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Minggu (21/12/2025).

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Petenis berusia 30 tahun tersebut mengakui bahwa perjalanan meraih prestasi di SEA Games 2025 bukanlah perkara mudah. Menurutnya, ia dan Janice harus melalui perjuangan ekstra keras dan latihan yang disiplin demi bisa mengharumkan nama Indonesia di tengah persaingan regional yang semakin kompetitif.

"Kompetisinya cukup berat, terutama Thailand. Tapi, kami berusaha tampil maksimal dan bangga bisa dapat dua medali emas,” tambah Aldila.

 

