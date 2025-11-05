Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Rider Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji pembalap MotoGP dengan rider Moto2 dan Moto3 menarik untuk diulas. Apakah bak bumi dan langit?

Moto3, Moto2, dan MotoGP, adalah ajang balapan motor yang dikelola Dorna Sports di bawah supervisi FIM. Ketiganya sama-sama bertajuk grand prix dan yang membedakan hanya kelas motornya saja.

Start balapan MotoGP San Marino 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dari kapasitas mesinnya saja sudah berbeda, apalagi hingga kemampuan pembalap. Maka, para rider yang bisa terus merangkak hingga ke MotoGP atau kelas premier, bukanlah sosok sembarangan.

1. Gaji Pembalap Moto2 dan Moto3

Lalu, berapa gaji pembalap Moto2 dan Moto3? Tidak ada informasi pasti mengenai hal ini. Diperkirakan, bayaran para rider di kelas ini sangat rendah, bahkan ada yang balapan dengan gratis!

Menurut laman Motor Sport Tickets, gaji pembalap di Moto2 berkisar antara 30-150 ribu Euro (setara Rp384 juta-1,9 miliar) per tahun. Nominal itu tergantung dengan banyak faktor seperti nama besar, prestasi, dan sponsor.

Sementara, di kelas Moto3, angkanya bisa jauh lebih rendah. Bahkan, banyak pembalap di kategori ini berlomba dengan gratis atau status pay rider yakni membayar sejumlah uang untuk turun balapan!