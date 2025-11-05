Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Rider Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |22:22 WIB
Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Rider Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?
Adu gaji pembalap MotoGP dengan rider Moto2 dan Moto3 menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

ADU gaji pembalap MotoGP dengan rider Moto2 dan Moto3 menarik untuk diulas. Apakah bak bumi dan langit?

Moto3, Moto2, dan MotoGP, adalah ajang balapan motor yang dikelola Dorna Sports di bawah supervisi FIM. Ketiganya sama-sama bertajuk grand prix dan yang membedakan hanya kelas motornya saja.

Start balapan MotoGP San Marino 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP San Marino 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dari kapasitas mesinnya saja sudah berbeda, apalagi hingga kemampuan pembalap. Maka, para rider yang bisa terus merangkak hingga ke MotoGP atau kelas premier, bukanlah sosok sembarangan.

1. Gaji Pembalap Moto2 dan Moto3

Lalu, berapa gaji pembalap Moto2 dan Moto3? Tidak ada informasi pasti mengenai hal ini. Diperkirakan, bayaran para rider di kelas ini sangat rendah, bahkan ada yang balapan dengan gratis!

Menurut laman Motor Sport Tickets, gaji pembalap di Moto2 berkisar antara 30-150 ribu Euro (setara Rp384 juta-1,9 miliar) per tahun. Nominal itu tergantung dengan banyak faktor seperti nama besar, prestasi, dan sponsor.

Sementara, di kelas Moto3, angkanya bisa jauh lebih rendah. Bahkan, banyak pembalap di kategori ini berlomba dengan gratis atau status pay rider yakni membayar sejumlah uang untuk turun balapan!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement