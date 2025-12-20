Raih Emas di SEA Games 2025 saat Hamil, Diananda Choirunisa: Anak Jadi Sumber Semangat

Diananda Choirunisa berhasil meraih dua medali emas di SEA Games Thailand 2025 dalam kondisi hamil muda (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

TANGERANG – Diananda Choirunisa berhasil meraih dua medali emas di SEA Games Thailand 2025 dari cabang olahraga (cabor) panahan. Berlaga dalam kondisi hamil, ia menyebut sang jabang bayi adalah sumber penyemangat.

Tim panahan Indonesia berhasil merebut enam medali emas dan dua perunggu di ajang SEA Games Thailand 2025. Ternyata ada cerita heroik dibalik prestasi gemilang ini.

1. Baru Tahu Pagi Hari

Diananda ternyata sedang hamil ketika berjuang untuk meraih medali emas. Hal itu baru diketahui sebelum melakoni laga final nomor individu putri di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand, Rabu 17 Desember 2025.

Atlet berusia 28 tahun itu baru tahu mengandung jabang bayi pada pagi hari jelang duel melawan Huyen Diep Trieu. Anis -sapaan akrab Diananda Choirunisa- mengaku sempat mual khas awal kehamilan.

2. Jadi Katalisator

Akan tetapi, kondisi Diananda justru stabil ketika berada di arena. Kabar kehamilan itu menjadi katalisator semangat untuk meraih hasil terbaik.

Kata Diananda, anak yang berada di dalam kandungan seolah membantunya berjuang. Hasilnya manis, ia sukses membungkam Diep Trieu dengan skor 6-4.

"Enggak (merasa down). Malah itu (kabar kehamilan) jadi semangat, semangat saya buat di final itu," kata Diananda kepada awak media, termasuk Okezone di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip Sabtu (20/12/2025).

"Jadi waktu tahu saya hamil seperti, ‘Oh berarti yang menembak bukan cuma saya, tapi anak saya yang di kandungan,’ begitu. Jadi ya, (sang anak) jadi sumber semangat juga," tambahnya sambil tersenyum.