Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Kim/Seo di Semifinal BWF World Tour Finals 2025, Sabar/Reza Kalah Rekor Pertemuan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |12:21 WIB
Hadapi Kim/Seo di Semifinal BWF World Tour Finals 2025, Sabar/Reza Kalah Rekor Pertemuan
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan bersua dengan Kim Won-ho/Seo Seung-jae di babak semifinal BWF World Tour Finals 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

HANGZHOU – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan bersua dengan Kim Won-ho/Seo Seung-jae di babak semifinal BWF World Tour Finals 2025. Sayangnya, mereka kalah dalam rekor pertemuan.

Hasil undian babak semifinal BWF World Tour Finals 2025 telah diketahui. Sabar/Reza yang menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, mendapat lawan sulit di semifinal.

1. Rintangan Berat

Seo Seung Jae

Tentu, ini akan menjadi rintangan berat bagi Sabar/Reza dalam melangkahkan kakinya ke partai final. Sebab, Kim/Seo merupakan ganda putra berstatus nomor satu dunia.

Menariknya, ini menjadi laga ulangan babak penyisihan Grup A BWF World Tour Finals 2025. Sabar/Reza menelan kekalahan dari Kim/Seo di babak tersebut. Pasangan Korea Selatan itu keluar sebagai juara Grup A usai menyapu bersih kemenangan di tiga laga.

Lalu jika menilik rekor pertemuan, Sabar/Reza juga tidak diunggulkan. Pasangan ranking 10 dunia itu selalu kalah dalam dua pertemuan. Namun demikian, ini menjadi momentum bagi mereka untuk memutus rekor buruk tersebut.

Perjalanan Sabar/Reza merebut tiket semifinal tidak mudah. Kepastian duet non Pelatnas PBSI itu melaju ke babak tersebut didapat usai menumbangkan pasangan Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, di laga terakhir Grup A pada Jumat 19 Desember 2025 malam WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/40/3190944/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Gp1T_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Segel Tiket Semifinal, Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kandas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/40/3190839/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-w2kD_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW dan Jafar/Felisha Tutup Perjalanan dengan Kemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190754/jonatan_christie-Lhyx_large.jpg
BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kompak Takluk di Laga Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190652/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-AMdU_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Akui Keunggulan Kim/Seo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190604/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-JU1O_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW dan Jafar/Felisha Sama-Sama Kalah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190536/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Vj7A_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Tampil Menggila, Sabar/Reza Sikat Ganda Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement