Hadapi Kim/Seo di Semifinal BWF World Tour Finals 2025, Sabar/Reza Kalah Rekor Pertemuan

HANGZHOU – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan bersua dengan Kim Won-ho/Seo Seung-jae di babak semifinal BWF World Tour Finals 2025. Sayangnya, mereka kalah dalam rekor pertemuan.

Hasil undian babak semifinal BWF World Tour Finals 2025 telah diketahui. Sabar/Reza yang menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, mendapat lawan sulit di semifinal.

1. Rintangan Berat

Tentu, ini akan menjadi rintangan berat bagi Sabar/Reza dalam melangkahkan kakinya ke partai final. Sebab, Kim/Seo merupakan ganda putra berstatus nomor satu dunia.

Menariknya, ini menjadi laga ulangan babak penyisihan Grup A BWF World Tour Finals 2025. Sabar/Reza menelan kekalahan dari Kim/Seo di babak tersebut. Pasangan Korea Selatan itu keluar sebagai juara Grup A usai menyapu bersih kemenangan di tiga laga.

Lalu jika menilik rekor pertemuan, Sabar/Reza juga tidak diunggulkan. Pasangan ranking 10 dunia itu selalu kalah dalam dua pertemuan. Namun demikian, ini menjadi momentum bagi mereka untuk memutus rekor buruk tersebut.

Perjalanan Sabar/Reza merebut tiket semifinal tidak mudah. Kepastian duet non Pelatnas PBSI itu melaju ke babak tersebut didapat usai menumbangkan pasangan Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, di laga terakhir Grup A pada Jumat 19 Desember 2025 malam WIB.