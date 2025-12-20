Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Perolehan Medali SEA Games 2025: Koleksi 91 Emas, Indonesia Resmi Posisi 2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |17:24 WIB
Klasemen Akhir Perolehan Medali SEA Games 2025: Koleksi 91 Emas, Indonesia Resmi Posisi 2!
Simak klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2025 di mana Kontingen Indonesia finis sebagai runner up dengan 91 emas! (Foto: NOC Indonesia/Rizki Fitrianto)
KLASEMEN akhir perolehan medali SEA Games 2025 sudah diketahui. Kontingen Indonesia resmi mengakhiri ajang ini di posisi 2 dengan 91 medali emas!

SEA Games 2025 resmi berakhir pada Sabtu (20/12/2025) sore WIB. Dua cabang olahraga (cabor) terakhir yang menggelar perebutan medali adalah renang terbuka dan sepak takraw.

1. Resmi Posisi 2

Timnas Hoki Es Putra Indonesia

Namun, dua cabor itu tidak menyumbang medali emas buat Indonesia. Tak mengapa, sebab Merah Putih sudah mengoleksi 91 emas alias melebihi target dari Kemenpora RI yang hanya 80 medali!

Bahkan, Kontingen Indonesia finis sebagai runner up SEA Games 2025! Ini adalah pencapaian terbaik di ajang olahraga dua tahunan tersebut terkecuali saat menjadi tuan rumah.

Selain mengoleksi 91 medali emas, Kontingen Indonesia membawa pulang 111 perak dan 131 perunggu. Mereka hanya kalah dari Kontingen Thailand yang jadi juara umum.

Sang tuan rumah mengumpulkan 233 medali emas, 154 perak, dan 108 perunggu. Sementara, posisi 3 dihuni Kontingen Vietnam dengan raihan 87 emas, 81 perak, dan 110 perunggu.

 

