2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!

DUA pembalap top MotoGP yang punya kontrak berdurasi panjang menarik diulas. Salah satunya Marc Marquez.

Biasanya pembalap di MotoGP hanya dikontrak 1 hingga 2 tahun saja saat berpindah tim. Mereka bisa diikat lebih lama, tetapi lewat perpanjangan kontrak.

Langkah ini diambil karena ingin melihat performa dari sang pembalap. Jika kesulitan dan menurun, tim-tim di MotoGP takkan ragu mendepaknya. Tetapi jika moncer, perpanjangan kontrak dengan diiringi kenaikan gaji siap dilakukan berbagai tim.

Tetapi, tak semua pembalap dikontrak pendek. Ada beberapa nama yang dapat kontrak panjang di MotoGP. Siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang:

1. Marc Marquez

Salah satu pembalap top MotoGP yang punya kontrak berdurasi panjang adalah Marc Marquez. Dia pernah menerima kontrak panjang saat masih membela Honda.

Pada 2020, Marquez yang sudah sampai penghujung kontraknya dapat tawaran baru dari Honda. Tak tanggung-tanggung, dia dikontrak sampai 4 tahun langsung oleh Honda kala itu. Jadi, The Baby Alien diikat kontra sampai 2024 kala itu.

Hal ini tentu saja dilakukan Honda demi memagari Marquez yang terus dominasi MotoGP. Tetapi sayang, nasib berkata lain. Marquez malah apes pada MotoGP 2020 hingga harus absen semusim penuh karena cedera parah.

Setelah pulih, Marquez masih kesulitan kembali ke performa terbaiknya bersama Honda. Dia pun memutuskan hengkang dari klub itu pada 2023. Marquez beralih ke Ducati dan kembali moncer.