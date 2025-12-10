Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |02:05 WIB
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap top MotoGP yang punya kontrak berdurasi panjang menarik diulas. Salah satunya Marc Marquez.

Biasanya pembalap di MotoGP hanya dikontrak 1 hingga 2 tahun saja saat berpindah tim. Mereka bisa diikat lebih lama, tetapi lewat perpanjangan kontrak.

Langkah ini diambil karena ingin melihat performa dari sang pembalap. Jika kesulitan dan menurun, tim-tim di MotoGP takkan ragu mendepaknya. Tetapi jika moncer, perpanjangan kontrak dengan diiringi kenaikan gaji siap dilakukan berbagai tim.

Tetapi, tak semua pembalap dikontrak pendek. Ada beberapa nama yang dapat kontrak panjang di MotoGP. Siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang:

1. Marc Marquez

Marc Marquez

Salah satu pembalap top MotoGP yang punya kontrak berdurasi panjang adalah Marc Marquez. Dia pernah menerima kontrak panjang saat masih membela Honda.

Pada 2020, Marquez yang sudah sampai penghujung kontraknya dapat tawaran baru dari Honda. Tak tanggung-tanggung, dia dikontrak sampai 4 tahun langsung oleh Honda kala itu. Jadi, The Baby Alien diikat kontra sampai 2024 kala itu.

Hal ini tentu saja dilakukan Honda demi memagari Marquez yang terus dominasi MotoGP. Tetapi sayang, nasib berkata lain. Marquez malah apes pada MotoGP 2020 hingga harus absen semusim penuh karena cedera parah.

Setelah pulih, Marquez masih kesulitan kembali ke performa terbaiknya bersama Honda. Dia pun memutuskan hengkang dari klub itu pada 2023. Marquez beralih ke Ducati dan kembali moncer. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement