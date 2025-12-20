Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 20 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB: Sabet 91 Emas, Indonesia Posisi 2!

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (20/12/2025) pukul 08.00 WIB (Foto: PBSI)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, hingga Sabtu (20/12/2025) pukul 08.00 WIB, sudah diketahui. Kontingen Indonesia masih di posisi 2 dengan 91 medali emas!

SEA Games 2025 resmi berakhir Sabtu (20/12/2025). Sepanjang hari ini, hanya akan ada satu cabang olahraga (cabor) yang memperebutkan medali, yakni sepak takraw.

1. Closing Ceremony

Ya, sebagian besar pertandingan sudah diakhiri pada Jumat 19 Desember 2025 malam WIB. Hari ini tinggal Closing Ceremony atau Upacara Penutupan SEA Games 2025.

Kontingen Indonesia sukses mengumpulkan 91 medali emas hinga Jumat 19 Desember 2025 malam WIB. Ditambah 111 perak dan 129 perunggu, total atlet-atlet Tanah Air memboyong 331 keping medali.

Hasil ini jauh melampaui target dari Kemenpora RI yakni 80 medali emas. Bahkan, Kontingen Indonesia sebetulnya diproyeksikan finis di 3 besar.

Capaian tersebut hanya mampu dikalahkan oleh Kontingen Thailand. Tuan rumah merebut 232 medali emas, 154 perak, dan 106 perunggu!