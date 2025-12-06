Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020

ASAKA — Kepala tim Honda MotoGP, Alberto Puig, melontarkan klaim tegas mengenai potensi Marc Marquez di musim MotoGP 2020. Menurut Puig, sudah hal yang pasti bahwa Marquez akan memenangkan gelar juara dunia kedelapannya seandainya ia tidak mengalami cedera lengan serius yang mengakhiri musimnya secara prematur.

MotoGP 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 baru dimulai pada Juli di Sirkuit Jerez. Namun, insiden di balapan pembuka, MotoGP Spanyol 2020, mengubah jalannya kejuaraan secara drastis setelah Marc Marquez mengalami kecelakaan parah, menyebabkan patah tulang humerus kanan.

Marquez sempat memimpin balapan sebelum melebar di Tikungan 4 Sirkuit Jerez. Ia berhasil pulih dan kembali ke tiga besar, namun kecelakaan fatal terjadi empat lap menjelang akhir.

1. Marquez Bisa Juara MotoGP 2020

Cedera tersebut memaksa Marquez menjalani operasi darurat. Ia kemudian mencoba comeback yang akhirnya dibatalkan hanya beberapa hari kemudian di MotoGP Andalusia 2020, yang justru merusak pelat penstabil yang ditanamkan.

Marc Marquez

Hal ini mengakibatkan operasi kedua, diikuti operasi ketiga karena infeksi. Akibat serangkaian prosedur medis ini, Marquez terpaksa melewatkan seluruh musim 2020.

Dalam sebuah film dokumenter baru tentang Marquez dari DAZN, Alberto Puig tidak menunjukkan keraguan sedikit pun mengenai apa yang akan terjadi jika Marquez tetap fit. Ia yakin, gelar juara MotoGP 2020 pasti dikuasai The Baby Alien –julukan Marquez– andai tak cedera.

“Dia pasti akan memenangkan kejuaraan (MotoGP 2020). Dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu jelas,” ungkap Puig, mengutip dari Crash, Sabtu (6/12/2025).