Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |01:01 WIB
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
Momen Marc Marquez saat masih perkuat Honda. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ASAKA — Kepala tim Honda MotoGP, Alberto Puig, melontarkan klaim tegas mengenai potensi Marc Marquez di musim MotoGP 2020. Menurut Puig, sudah hal yang pasti bahwa Marquez akan memenangkan gelar juara dunia kedelapannya seandainya ia tidak mengalami cedera lengan serius yang mengakhiri musimnya secara prematur.

MotoGP 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 baru dimulai pada Juli di Sirkuit Jerez. Namun, insiden di balapan pembuka, MotoGP Spanyol 2020, mengubah jalannya kejuaraan secara drastis setelah Marc Marquez mengalami kecelakaan parah, menyebabkan patah tulang humerus kanan.

Marquez sempat memimpin balapan sebelum melebar di Tikungan 4 Sirkuit Jerez. Ia berhasil pulih dan kembali ke tiga besar, namun kecelakaan fatal terjadi empat lap menjelang akhir.

1. Marquez Bisa Juara MotoGP 2020

Cedera tersebut memaksa Marquez menjalani operasi darurat. Ia kemudian mencoba comeback yang akhirnya dibatalkan hanya beberapa hari kemudian di MotoGP Andalusia 2020, yang justru merusak pelat penstabil yang ditanamkan.

Marc Marquez
Marc Marquez

Hal ini mengakibatkan operasi kedua, diikuti operasi ketiga karena infeksi. Akibat serangkaian prosedur medis ini, Marquez terpaksa melewatkan seluruh musim 2020.

Dalam sebuah film dokumenter baru tentang Marquez dari DAZN, Alberto Puig tidak menunjukkan keraguan sedikit pun mengenai apa yang akan terjadi jika Marquez tetap fit. Ia yakin, gelar juara MotoGP 2020 pasti dikuasai The Baby Alien –julukan Marquez– andai tak cedera.

“Dia pasti akan memenangkan kejuaraan (MotoGP 2020). Dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu jelas,” ungkap Puig, mengutip dari Crash, Sabtu (6/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187512/francesco_bagnaia_kena_mental_bukan_karena_marc_marquez-D9Wy_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Kena Mental Gara-Gara Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187511/valentino_rossi_merasa_punya_kemiripan_dengan_brad_pitt-PAuW_large.jpg
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement