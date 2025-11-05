5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025, Nomor 1 Incar Podium Pertama di Sirkuit Algarve!

ADA 5 pembalap calon pemenang MotoGP Portugal 2025 yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah rider Gresini Ducati, Alex Marquez yang tengah gacor usai memenangkan seri sebelumnya, yakni MotoGP Malaysia 2025.

Selain Alex, ada empat kandidat rider lain yang layak menjadi sorotan selama balapan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada 7-9 November 2025. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025:

1.Alex Marquez

Alex Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Alex menjadi salah satu kandidat terkuat pemenang MotoGP Portugal 2025. Adik kandang dari Marc Marquez itu punya modal penting jelang tampil di Portugal, yakni memenangkan balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Dengan modal itu, sang runner-up MotoGP 2025 itu dirasa percaya diri mengejar kemenangan sekaligus podium perdananya di GP Portugal. Sebelumnya pencapaian terbaik saat beraksi di Sirkuit Algarve adalah finis di urutan kelima pada MotoGP Portugal 2023 silam.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagnaia pernah berjaya di Sirkuit Algarve pada musim 2023 silam. Pada saat itu, kemenangan di GP Portugal melengkapi status gelar juara dunia keduanya di musim tersebut.

Hanya saja, untuk musim ini Bagnaia perlu bekerja keras jika ingin bersinar di MotoGP Portugal 2025. Pasalnya Bagnaia sejauh ini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya bersama Desmosedici GP25, mesk memang musim sejatinya hampir berakhir.

3. Pedro Acosta

(Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Pedro Acosta pernah berdiri di podium tertinggi saat beraksi di Sirkuit Algarve. Hanya saja kala itu ia masih berkompetisi di Moto3 pada 2021 silam.

Dengan modal itu, Acosta berniat menang dan merebut podium pertamanya di kelas MotoGP. Ya, sejauh ini rider Red Bull KTM tersebut belum pernah merasakan kemenangan di kelas MotoGP semenjak debut pada 2024 silam.