Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025, Nomor 1 Incar Podium Pertama di Sirkuit Algarve!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |10:52 WIB
5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025, Nomor 1 Incar Podium Pertama di Sirkuit Algarve!
Berikut 5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ADA 5 pembalap calon pemenang MotoGP Portugal 2025 yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah rider Gresini Ducati, Alex Marquez yang tengah gacor usai memenangkan seri sebelumnya, yakni MotoGP Malaysia 2025.

Selain Alex, ada empat kandidat rider lain yang layak menjadi sorotan selama balapan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada 7-9 November 2025. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Portugal 2025:

1.Alex Marquez

Alex Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)
Alex Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Alex menjadi salah satu kandidat terkuat pemenang MotoGP Portugal 2025. Adik kandang dari Marc Marquez itu punya modal penting jelang tampil di Portugal, yakni memenangkan balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Dengan modal itu, sang runner-up MotoGP 2025 itu dirasa percaya diri mengejar kemenangan sekaligus podium perdananya di GP Portugal. Sebelumnya pencapaian terbaik saat beraksi di Sirkuit Algarve adalah finis di urutan kelima pada MotoGP Portugal 2023 silam.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagnaia pernah berjaya di Sirkuit Algarve pada musim 2023 silam. Pada saat itu, kemenangan di GP Portugal melengkapi status gelar juara dunia keduanya di musim tersebut.

Hanya saja, untuk musim ini Bagnaia perlu bekerja keras jika ingin bersinar di MotoGP Portugal 2025. Pasalnya Bagnaia sejauh ini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya bersama Desmosedici GP25, mesk memang musim sejatinya hampir berakhir.

3. Pedro Acosta

(Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
(Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Pedro Acosta pernah berdiri di podium tertinggi saat beraksi di Sirkuit Algarve. Hanya saja kala itu ia masih berkompetisi di Moto3 pada 2021 silam.

Dengan modal itu, Acosta berniat menang dan merebut podium pertamanya di kelas MotoGP. Ya, sejauh ini rider Red Bull KTM tersebut belum pernah merasakan kemenangan di kelas MotoGP semenjak debut pada 2024 silam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement