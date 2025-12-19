Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Indonesia Nyaman di Posisi 2 dengan 91 Emas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |22:19 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Indonesia Nyaman di Posisi 2 dengan 91 Emas
Timnas Futsal Indonesia raih medali emas ke-91 untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Jumat (19/12/2025) hingga pukul 22.00 WIB masih dikuasai tim tuan rumah Thailand. Sementara Kontingen Indonesia berada tepat di urutan kedua, sementara Vietnam mengikuti di posisi ketiga.

Malaysia yang awalnya berada di posisi kelima atau keenam, kinu justru berhasil naik ke peringkat keempat. Karena Malaysia berhasil naik posisi, Singapura pun kini turun ke peringkat kelima.

1. Indonesia Nyaman di Posisi 2

Kontingen Indonesia sejauh ini berhasil mengoleksi 91 emas, 111 perak, dan 129 perak. Jumlah tersebut membuat tim Merah-Putih nyaman di posisi kedua.

Indonesia hanya kalah dari Thailand yang secara luar biasa sudah mengumpulkan 232 emas, 154 perak, dan 106 perunggu. Vietnam yang berpotensi menyalip posisi Indonesia, kini tertahan di peringkat ketiga dengan 86 emas, 79 perak, dan 110 perunggu.

Mengingat closing ceremony SEA Games 2025 akan digelar pada esok hari, Sabtu 20 Desember 2025, maka hampir bisa dipastikan Indonesia menjadi runner-up di SEA Games edisi ke-33 tersebut. Sedangkan Thailand menjadi juara umum.

Timnas Hoki Es Putra Indonesia
Timnas Hoki Es Putra Indonesia

Jika itu benar, pencapaian finis sebagai runner-up juga menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Pasalnya Indonesia berpotensi memutus rekor buruk selama tiga dekade, mengingat terakhir kali Merah Putih finis di urutan kedua adalah pada SEA Games 1995 silam.

Jika konsistensi ini terjaga, Indonesia akan mengulang memori manis saat gelaran olahraga se-Asia Tenggara ini dilaksanakan di Bangkok pada 1985.

 

