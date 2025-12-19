Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Raih 84 Emas!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |12:05 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Raih 84 Emas!
Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Jumat (19/12/2025) pukul 12.00 WIB (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Jumat (19/12/2025) pukul 12.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia saat ini telah menyabet 84 medali emas!

SEA Games 2025 telah memasuki hari terakhir dalam pertandingan perebutan medali. Kontingen Indonesia, yang sudah mencapai target dari Kemenpora RI, terus menambah raihan emas.

1. Menambah 4 Medali Emas

Tim Equestrian Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Tim Merah Putih memulai hari ini dengan raihan 80 medali emas. Dalam kurun setengah hari, sudah ada empat medali emas yang berhasil diraih.

Triathlon menyumbang dua medali emas lewat Rashif Amila Yaqin dan Martina Ayu Pratiwi. Tak berapa lama, tim perahu naga meraih emas ke-83 pada nomor perahu kecil 500 meter (m) putra.

Terbaru, emas Indonesia datang dari cabang olahraga (cabor) tenis. Aldila Sutjiadi/Janice Tjen mampu menjadi juara di ganda putri pada nomor individu atau perorangan.

Itu artinya, Kontingen Indonesia telah meraih 84 emas, 93 perak, dan 103 perunggu. Mereka semakin unggul dari posisi 3 yang ditempati Kontingen Vietnam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190818/rizky_juniansyah-gPoj_large.jpg
Kisah Menyentuh Rizki Juniansyah Dedikasikan Medali Emas SEA Games 2025 untuk Almarhum Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190811/cabang_olahraga_triathlon_langsung_menyumbang_2_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-YV5C_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Triathlon Tambah Emas Indonesia Jadi 82 Keping!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190790/annabella_putri_yohanna_dan_emilia_putri_rahmanda_mempersembahkan_medali_perak_di_sea_games_2025_untuk_almarhum_ayahnya-Lqz5_large.jpg
Biliar Indonesia Berprestasi di SEA Games 2025, Annabella dan Emilia Putri Dedikasikan Medali Perak untuk Almarhum Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190788/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_vs_timnas_voli_putra_thailand_di_final_sea_games_2025-25QF_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190778/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-8lik_large.jpeg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Target 80 Emas Tercapai, Indonesia Dikejar Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190772/pencak_silat_indonesia_juara_umum_sea_games_2025_ipsi-lN63_large.jpg
Target Terpenuhi, Indonesia Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement