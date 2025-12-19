Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Raih 84 Emas!

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Jumat (19/12/2025) pukul 12.00 WIB (Foto: Instagram/@kemenpora)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Jumat (19/12/2025) pukul 12.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia saat ini telah menyabet 84 medali emas!

SEA Games 2025 telah memasuki hari terakhir dalam pertandingan perebutan medali. Kontingen Indonesia, yang sudah mencapai target dari Kemenpora RI, terus menambah raihan emas.

1. Menambah 4 Medali Emas

Tim Merah Putih memulai hari ini dengan raihan 80 medali emas. Dalam kurun setengah hari, sudah ada empat medali emas yang berhasil diraih.

Triathlon menyumbang dua medali emas lewat Rashif Amila Yaqin dan Martina Ayu Pratiwi. Tak berapa lama, tim perahu naga meraih emas ke-83 pada nomor perahu kecil 500 meter (m) putra.

Terbaru, emas Indonesia datang dari cabang olahraga (cabor) tenis. Aldila Sutjiadi/Janice Tjen mampu menjadi juara di ganda putri pada nomor individu atau perorangan.

Itu artinya, Kontingen Indonesia telah meraih 84 emas, 93 perak, dan 103 perunggu. Mereka semakin unggul dari posisi 3 yang ditempati Kontingen Vietnam.