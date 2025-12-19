Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Target 80 Emas Tercapai, Indonesia Dikejar Vietnam

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Jumat (19/12/2025) pukul 07.00 WIB (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, hingga Jumat (19/12/2025) pukul 07.00 WIB, sudah diketahui. Kontingen Indonesia sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan Kemenpora RI!

SEA Games 2025 memasuki hari terakhir perebutan medali. Para kontingen berlomba-lomba menampilkan yang terbaik demi menambah koleksi jelang penutupan.

1. Tidak Berhenti di 80 Emas

Kontingen Indonesia sendiri sudah merebut 80 medali emas sesuai dengan proyeksi dari Kemenpora. Target tersebut dicapai berkat sumbangsih cabang olahraga (cabor) Kabbadi!

Tentu saja, perolehan medali Kontingen Indonesia tidak akan dan tidak berhenti sampai di sini. Masih ada sejumlah cabor yang terlibat dalam perebutan emas hingga Jumat (19/12/2025) sore WIB.

Potensi emas itu datang dari voli indoor dan voli pantai, tenis, serta hockey. Cabor-cabor itu menampilkan atlet Indonesia dalam laga final atau perebutan medali.

Yang pasti, Kontingen Indonesia mengawali hari dengan raihan 80 medali emas, 93 perak, dan 103 perunggu. Total 276 keping itu membuat Tanah Air ada di urutan 2 klasemen medali SEA Games 2025.