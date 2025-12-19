Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW dan Jafar/Felisha Tutup Perjalanan dengan Kemenangan

HANGZHOU – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses meraih kemenangan di BWF World Tour Finals 2025. Keduanya pun menutup perjalanan di turnamen ini dengan manis.

Bermain di Hangzhou Olympics Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, Jumat (19/12/2025), Putri menang 21-17 dan 21-9 atas Tomoka Miyazaki. Sementara, Jafar/Felisha mengalahkan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie 21-17 dan 21-17.

Putri langsung direpotkan dengan permainan netting Miyazaki. Duel ketat pun terjadi di awal pertandingan gim pertama. Tetapi, serangan dari pemain Jepang terpantau lebih efektif.

Berupaya mengejar, Putri menerapkan pola permainan variatif. Pukulan menyilang serta smash keras menghujani pertahanan Mizayaki.

Pada jeda interval gim pertama, Miyazaki berhasil mengungguli Putri dengan skor 11-8. Setelah rehat, tunggal putri Indonesia bangkit dan berhasil mencetak poin beruntun dengan pola permainan agresif.

Hasilnya manis, Putri sukses mengunci kemenangan atas Miyazaki pada gim pertama dengan skor 21-17. Memasuki gim kedua, ia bermain trengginas sejak awal pertandingan gim kedua.

Serangan masif membuat Miyazaki jatuh bangun. Pada jeda interval gim kedua, ia memimpin dengan perolehan 11-4. Seusai rehat, anggota Polisi Wanita itu meneruskan pola permainan efektifnya.

Sementara, Miyazaki kesulitan untuk bangkit dan tidak mampu menemukan momentum permainan terbaiknya. Akhirnya, Putri berhasil merebut kemenangan pada gim kedua dengan skor 21-9.

Kemenangan ini memastikan Putri finis di posisi ketiga Grup A BWF World Tour Finals 2025 nomor tunggal putri. Ia gagal lolos ke empat besar karena kalah dari An Se-young dan Akane Yamaguchi.