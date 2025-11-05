Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025, Marc Marquez Ambil Keputusan Tepat

MADRID – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dipastikan absen di sisa musim MotoGP 2025. Keputusan yang diambil pun dinilai sudah tepat.

Hal ini disampaikan kepala petugas medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Marquez kini fokus memulihkan cedera yang menderanya usai jatuh di MotoGP Mandalika 2025.

1. Cedera

Marc Marquez diketahui sedang menjalani pemulihan cedera akibat insiden di MotoGP Indonesia 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu terjatuh setelah ditabrak Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Akibat kecelakaan itu, Marquez dinyatakan mengalami cedera yang cukup parah pada bahunya. Bahkan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sampai harus naik meja operasi untuk membantu pemulihannya.

Ducati Lenovo kemudian membuat pengumuman Marquez absen dari balapan di Australia dan Malaysia. Dia kemudian diumumkan lagi akan absen di Portugal dan Valencia.