Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025, Marc Marquez Ambil Keputusan Tepat

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |01:05 WIB
Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025, Marc Marquez Ambil Keputusan Tepat
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MADRID – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dipastikan absen di sisa musim MotoGP 2025. Keputusan yang diambil pun dinilai sudah tepat.

Hal ini disampaikan kepala petugas medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Marquez kini fokus memulihkan cedera yang menderanya usai jatuh di MotoGP Mandalika 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Cedera

Marc Marquez diketahui sedang menjalani pemulihan cedera akibat insiden di MotoGP Indonesia 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu terjatuh setelah ditabrak Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Akibat kecelakaan itu, Marquez dinyatakan mengalami cedera yang cukup parah pada bahunya. Bahkan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sampai harus naik meja operasi untuk membantu pemulihannya.

Ducati Lenovo kemudian membuat pengumuman Marquez absen dari balapan di Australia dan Malaysia. Dia kemudian diumumkan lagi akan absen di Portugal dan Valencia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement