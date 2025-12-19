Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025: Tampil Heroik 5 Set, Rivan Nurmulki Cs Raih Perak Usai Takluk dari Tuan Rumah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:28 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025: Tampil Heroik 5 Set, Rivan Nurmulki Cs Raih Perak Usai Takluk dari Tuan Rumah
Timnas Voli Putra Indonesia raih medali perak SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
A
A
A

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia harus puas meraih medali perak SEA Games 2025 usai kalah dari Thailand di final. Bermain di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pada Jumat (19/12/2025) malam WIB, Timnas Voli Putra Indonesia tepatnya kalah dengan skor 2-3.

Dengan kekalahan itu, maka Timnas Voli Putra Indonesia gagal meneruskan tradisi emas di SEA Games. Pasalnya di tiga edisi sebelumnya, Timnas Voli Putra Indonesia selalu keluar sebagai juara dan merebut medali emas.

Jalannya Pertandingan

Timnas voli putra Indonesia mendapat tekanan dari tuan rumah Thailand sejak awal set pertama. Pasukan Jeff Jiang Jie haurs tertinggal 6-9. 

Rivan Nurmulki dan kawan-kawan cukup kesulitan mengembangkan permainannya dan semakin tertinggal menjadi 14-16. Pada akhirnya, skuad Merah Putih kalah dari Thailand di set pertama dengan skor 20-25. 

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

Timnas voli putra Indonesia mengamuk di set kedua. Skuad Merah Putih unggul telak 9-2 atas thailand. Poin demi poin terus mereka curi hingga memperlebar keunggulannya menjadi 16-6. 

Armada Jeff Jiang Jie sangat nyaman mencuri poin atas Thailand hingga unggul 20-12. Alhasil, Timnas voli putra Indonesia merebut set kedua dengan kemenangan 25-16, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190913/vicky_tahumil-dqLA_large.jpg
Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190902/timnas_hoki_indoor_putra_indonesia-E9vc_large.jpg
Dramatis! Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia Bungkam Malaysia demi Segel Emas Ke-88 SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190897/kontingen_indonesia_dan_vietnam_di_sea_games_2025-umNJ_large.jpg
Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190896/brayen_brata_coolen-P05f_large.jpg
Dominasi di Arena Equestrian, Brayen Brata Coolen Persembahkan Emas Ke-87 SEA Games 2025 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/36/3190883/timnas_basket_putra_indonesia-MH6S_large.jpg
Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2025: Menang 80-68, Derrick Michael Cs Rebut Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190876/tim_perahu_naga_indonesia-V7A4_large.jpg
SEA Games 2025: Indonesia Segel Emas Ke-86 Lewat Perahu Naga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement