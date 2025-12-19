Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025: Tampil Heroik 5 Set, Rivan Nurmulki Cs Raih Perak Usai Takluk dari Tuan Rumah

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia harus puas meraih medali perak SEA Games 2025 usai kalah dari Thailand di final. Bermain di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pada Jumat (19/12/2025) malam WIB, Timnas Voli Putra Indonesia tepatnya kalah dengan skor 2-3.

Dengan kekalahan itu, maka Timnas Voli Putra Indonesia gagal meneruskan tradisi emas di SEA Games. Pasalnya di tiga edisi sebelumnya, Timnas Voli Putra Indonesia selalu keluar sebagai juara dan merebut medali emas.

Jalannya Pertandingan

Timnas voli putra Indonesia mendapat tekanan dari tuan rumah Thailand sejak awal set pertama. Pasukan Jeff Jiang Jie haurs tertinggal 6-9. Baca Juga: Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025 Rivan Nurmulki dan kawan-kawan cukup kesulitan mengembangkan permainannya dan semakin tertinggal menjadi 14-16. Pada akhirnya, skuad Merah Putih kalah dari Thailand di set pertama dengan skor 20-25. Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi) Timnas voli putra Indonesia mengamuk di set kedua. Skuad Merah Putih unggul telak 9-2 atas thailand. Poin demi poin terus mereka curi hingga memperlebar keunggulannya menjadi 16-6. Armada Jeff Jiang Jie sangat nyaman mencuri poin atas Thailand hingga unggul 20-12. Alhasil, Timnas voli putra Indonesia merebut set kedua dengan kemenangan 25-16, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Baca Juga: Dramatis! Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia Bungkam Malaysia demi Segel Emas Ke-88 SEA Games 2025

