HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Dituduh Bakal Hancurkan Ducati, Marc Marquez Justru Berikan Banyak Hal Positif di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |09:57 WIB
Sempat Dituduh Bakal Hancurkan Ducati, Marc Marquez Justru Berikan Banyak Hal Positif di MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
BOLOGNA – Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan pujian tinggi kepada pembalapnya, Marc Marquez, yang baru saja mengunci gelar juara MotoGP 2025. Dall'Igna menyebut pembalap asal Spanyol itu memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan kerja yang nyaman dan positif di internal tim, sehingga memotivasi tim teknis untuk memberikan totalitas dukungan.

Marquez dinilai memberikan banyak hal positif meski baru semusim di tim pabrikan Ducati tersebut. Tentunya fakta itu menepis segala tuduhan yang sempat menyebut Marquez bakal menghancurkan Ducati di 2025 ini.

1. Marquez Ciptakan Chemistry dan Kenyamanan Kerja

Gigi Dall'Igna mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Marc Marquez. Ia menilai, di luar skill balapnya, Marquez memiliki karakter yang sangat mendukung lingkungan kerja tim.

Hal ini diungkapkan Dall'Igna setelah Marquez mengunci gelar, meskipun ia tidak dapat menyelesaikan musim dengan sempurna karena harus absen akibat cedera yang dialaminya.

"Saya menyadari bahwa dia sangat mudah diajak bekerja sama. Dia adalah pembalap yang tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya dan yang bekerja untuknya merasa nyaman," ujar pejabat teknis tertinggi Ducat, Dall’Igna, dilansir dari laman Motosan, Selasa (4/11/2025).

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dall'Igna menambahkan chemistry yang baik ini mendorong pihak Ducati untuk totalitas memberikan apa pun yang dibutuhkan sang juara dunia.

2. Rekan Satu Tim yang Sulit Ditaklukkan

Di sisi lain, Dall'Igna mengakui memiliki Marc Marquez sebagai rekan satu tim adalah tantangan besar bagi pembalap manapun. Ia menilai hal ini bukan karena Marquez melakukan tindakan yang disengaja untuk membuat rekan setim tidak nyaman, melainkan karena kualitasnya sebagai pembalap yang sangat kuat.

 

