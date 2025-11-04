Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sudah Kantongi Bonus Rp47 M di MotoGP 2025, Tak Masalah Absen hingga Akhir Musim!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |22:22 WIB
Marc Marquez Sudah Kantongi Bonus Rp47 M di MotoGP 2025, Tak Masalah Absen hingga Akhir Musim!
Marc Marquez ternyata mengantongi bonus bernilai puluhan miliar rupiah di MotoGP 2025! (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MARC Marquez tak perlu risau meski harus absen hingga akhir musim MotoGP 2025. Pasalnya, ia sudah mengantongi bonus hingga 2,49 juta Euro (setara Rp47 miliar)!

Seperti diketahui, Marquez dipastikan menepi hingga MotoGP 2025 berakhir. Ia menderita cedera bahu usai ditabrak Marco Bezzecchi pada MotoGP Mandalika 2025, awal Oktober silam.

Marc Marquez mengabarkan kondisi usai MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez mengabarkan kondisi usai MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Tidak ikut balapan berarti Marquez berpotensi kehilangan pemasukan dari bonus dengan jumlah lumayan. Walau begitu, ia juga sudah mengantongi nominal yang fantastis di musim ini!

1. Bonus Marc Marquez di MotoGP 2025

Dari 17 seri yang telah diikuti, Marquez tercatat 11 kali menang balapan dan 14 kali jadi pemenang di Sprint Race. Pembalap asal Spanyol itu juga empat kali naik podium pada balapan utama.

Untuk setiap kemenangan, Ducati Lenovo memberinya bonus sebesar 150 ribu Euro (setara Rp2,9 miliar). Lalu, satu kali finis sebagai runner up, Marquez menerima 80 ribu Euro (setara Rp1,5 miliar).

Kemudian, sekali finis di posisi tiga, pembalap bernomor motor 93 itu mendapat 40 ribu Euro (setara Rp770 juta). Angka yang sama diterima Marquez bila menjadi pemenang di Sprint Race.

 

