Alex Marquez Ungkap Penyebab Marc Marquez Sulit Dikalahkan di MotoGP 2025

ALEX Marquez mengakui Marc Marquez memang sulit dikalahkan di MotoGP 2025. Menurut pembalap tim Gresini Racing itu, ada beberapa hal yang membuat sang kakak unggul.

Harus diakui Marquez sangat mendominasi MotoGP 2025. Terbukti, pembalap asal Spanyol itu berhasil merebut gelar juara musim ini, yang ketujuh di kelas premier.

1. Nyaris Tak Terkalahkan

Alex Marquez memimpin Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Secara statistik, Alex Marquez mengakui sang kakak nyaris tak terkalahkan di musim ini. Bahkan, bisa dihitung jari berapa kali The Baby Alien tidak memenangi balapan dari 17 seri yang diikutinya.

“Kalau melihat catatannya, Marc tampak nyaris tak terkalahkan, meski dalam olahraga, tak ada yang benar-benar tak bisa dikalahkan karena segalanya bisa berubah dari hari ke hari,” ujar Alex Marquez, dilansir dari Crash, Sabtu (1/11/2025).

“Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil, jadi tak ada yang benar-benar tak terjangkau, meski sangat sulit dikalahkan,” sambung pria berusia 29 tahun itu.

2. Kekuatan Motor

Menurut Alex Marquez, Marc Marquez tampil sempurna karena tak luput dari kekuatan motornya. Ditambah, sang juara dunia MotoGP 2025 merupakan pembalap yang sangat komplit.