HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk Grup Neraka BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Putri KW!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:41 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk Grup Neraka BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Putri KW!
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

TIGA pebulu tangkis Indonesia yang masuk grup neraka BWF World Tour Finals 2025 menarik diulas. Salah satunya Putri Kusuma Wardani.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2025 segera dimulai. Tepatnya, turnamen bergengsi penutup tahun ini akan dihelat di Hangzhou, China, mulai besok Rabu 17 Desember 2025 hingga Minggu 21 Desember 2025.

Drawing atau undian fase grup BWF World Tour Finals 2025 pun sudah dilakukan. Indonesia yang punya 5 wakil di ajang itu harus hadapi lawan-lawan berat.

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk Grup Neraka BWF World Tour Finals 2025:

1. Putri Kusuma Wardani

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang masuk grup neraka BWF World Tour Finals 2025 adalah Putri Kusuma Wardani. Masuk Grup A di tunggal putri, pemain yang akrab disapa Putri KW itu segrup dengan ratu bulu tangkis dunia saat ini, An Se Young.

Selain itu, Putri KW juga harus hadapi eks tunggal putri nomor 1 dunia dari Jepang, yakni Akane Yamaguchi. Satu lagi pemain yang tergabung di Grup A ini adalah Tomoka Miyazaki dari Jepang.

Secara rekor pertemuan, Putri KW tak pernah menang dari An Se Young setelah 7 kali bertemu. Lalu, dengan Akane, Putri juga selalu kalah dalam 6 pertemuan.

Dari lawan di Grup A, Putri KW hanya pernah menang melawan Tomoka Miyazaki. Namun, rekor pertemuan itu sengit karena dari 6 pertemuan, Putri KW hanya bisa menang 3 kali. Di sisa 3 laga lain, dia kalah.

2. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri

Lalu, ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Ganda putra andalan pelatnas Indonesia ini masuk Grup B di BWF World Tour Finals 2025.

Fajar/Fikri segrup dengan sejumlah ganda putra terbaik dunia. Ada Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dari India, dan Liang Wei Keng/Wang Chang dari China.

Fajar/Fikri sejatinya punya catatan apik kala melawan 3 ganda putra top dunia itu. Namun, mereka tetap harus waspada karena para lawan bisa saja bangkit untuk tebus kekalahan di pertemuan sebelumnya.

 

Telusuri berita Sport lainnya
