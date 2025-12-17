Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 13.30 WIB: Indonesia Permalukan Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 13.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara menempati peringkat dua klasemen sementara perolehan medali dengan 67 emas, 75 perak dan 76 perunggu.

Medali emas ke-67 didapatkan dari panahan beregu putra Indonesia pada Rabu (17/12/2025) siang WIB. im beregu Indonesia diperkuat Riau Ega Agata Salsabila, Ahmad Khoirul Baasith, dan Arif Dwi Pangestu.

Riau Egata rutin sumbang medali bagi Indonesia di SEA Games

Medali emas diraih usai tim panahan beregu putra Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 6-0 (58-54, 54-51, dan 53-52 dalam laga final. Laga itu berlangsung di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Rabu (17/12/2025).

1. Medali Indonesia Masih Bisa Bertambah

Jumlah medali kontingen Indonesia masih terus bertambah karena SEA Games 2025 berlangsung sampai 20 Desember 2025. Kontingen Indonesia dibebani target 80 medali emas oleh pemerintah. Tentunya setiap cabor akan bahu membahu untuk mencapai target medali tersebut.

Pemerintah siap mengucurkan bonus Rp1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih di SEA Games 2025. Bonus itu sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia