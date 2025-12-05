Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?

MADRID - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui lebih penting membahagiakan sang adik, Alex Marquez, daripada meraih gelar juara dunia. Akankah Marc Marquez bakal mengalah suatu hari nanti untuk sang adik jika terlibat perebutan gelar juara MotoGP?

Diketahui, Marquez baru saja menciptakan sejarah bersama sang adik. Momen itu terjadi pada MotoGP 2025. Marquez pun akui pencapaian itu jadi lebih bermakna untuknya.

1. Marc Marquez Juara MotoGP 2025

Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses meraih gelar juara MotoGP ketujuh sekaligus titel juara dunia kesembilan dalam kariernya.

Gelar ini bertambah manis karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menciptakan sejarah bersama adiknya, Alex Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu diketahui finis sebagai runner-up musim ini.

Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kakak-beradik menjadi juara satu-dua di ajang MotoGP. Marquez pun mengatakan, membahagiakan sang adik lebih penting dari gelar juaranya sendiri.

"Saya akan tetap berpegang pada apa yang saya capai bersama saudara saya. Karena itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah balap motor dan, menurut saya, hampir tidak akan pernah terjadi lagi," kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (5/12/2025).