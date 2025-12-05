Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |14:40 WIB
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Marc Marquez dan Alex Marquez kala berlaga. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MADRID - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui lebih penting membahagiakan sang adik, Alex Marquez, daripada meraih gelar juara dunia. Akankah Marc Marquez bakal mengalah suatu hari nanti untuk sang adik jika terlibat perebutan gelar juara MotoGP?

Diketahui, Marquez baru saja menciptakan sejarah bersama sang adik. Momen itu terjadi pada MotoGP 2025. Marquez pun akui pencapaian itu jadi lebih bermakna untuknya.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

1. Marc Marquez Juara MotoGP 2025

Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses meraih gelar juara MotoGP ketujuh sekaligus titel juara dunia kesembilan dalam kariernya.

Gelar ini bertambah manis karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menciptakan sejarah bersama adiknya, Alex Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu diketahui finis sebagai runner-up musim ini.

Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kakak-beradik menjadi juara satu-dua di ajang MotoGP. Marquez pun mengatakan, membahagiakan sang adik lebih penting dari gelar juaranya sendiri.

"Saya akan tetap berpegang pada apa yang saya capai bersama saudara saya. Karena itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah balap motor dan, menurut saya, hampir tidak akan pernah terjadi lagi," kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (5/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187512/francesco_bagnaia_kena_mental_bukan_karena_marc_marquez-D9Wy_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Kena Mental Gara-Gara Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187511/valentino_rossi_merasa_punya_kemiripan_dengan_brad_pitt-PAuW_large.jpg
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187642/marc_marquez_mengaku_sebetulnya_tidak_ingin_balapan_di_motogp_mandalika_2025-iEvl_large.jpg
Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement