HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia dan Vietnam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |21:56 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia dan Vietnam
Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Selasa (16/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB menarik untuk diketahui. Apalagi Kontingen Indonesia sejauh ini berhasil meninggalkan para pesaingnya, seperti Vietnam dan Malaysia.

Pasalnya Indonesia sejauh ini menempati posisi kedua, sementara Vietnam di urutan ketiga dan Malaysia di peringkat kelima. Sedangkan di posisi pertama dikuasai oleh sang tuan rumah Thailand.

1. Indonesia Koleksi 62 Emas

Indonesia berhak berada di posisi kedua berkat mengoleksi 62 emas, 71 perak, dan 68 perunggu. Tim Merah-Putih tertinggal jauh dari Thailand yang sudah memiliki156 Emas, 97 Perak, dan 65 Perunggu.

Meski rasanya agak sulit mengejar Thailand, Indonesia boleh sedikit tenang karena negara-negara lain pun agak kesulitan mengejar Tim Merah-Putih. Vietnam saja sejauh ini baru mengoleksi 46 Emas, 54 Perak, dan 76 Perunggu.

Lalu Malaysia yang berada di urutan kelima secara total baru mencatatkan 30 Emas, 31 Perak, dan 86 Perunggu. Dapat dilihat, total medali emas Malaysia dua kali total milik Indonesia.

Emilia Nova. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
Emilia Nova. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

Kendati demikian, diharapkan Kontingen Indonesia bisa terus menambah koleksi medali emas. Mengingat target dari pemerintah adalah Indonesia wajib mencapai 80 keping emas.

Tentunya untuk mencapai target itu, Indonesia harus berjuang keras. Mengingat SEA Games 2025 yang digelar di Thailand akan berakhir pada Minggu 20 Desember 2025 mendatang.

 

Telusuri berita Sport lainnya
