Impian Jadi Kenyataan: Nicolo Bulega Senang Gantikan Marc Marquez di MotoGP

BORGO PANIGALE – Pembalapa asal Italia, Nicolo Bulega, meluapkan kegembiraannya setelah dikonfirmasi akan melakoni debut di kelas utama MotoGP. Bulega akan menggantikan Marc Marquez yang tengah cedera di tim pabrikan Ducati Lenovo untuk dua balapan tersisa.

1. Senang Bisa Jajal MotoGP

Nicolo Bulega, yang saat ini merupakan pembalap andalan tim Ducati Aruba.it di ajang World Superbike (WSBK), menunjukkan prestasi gemilang dalam dua musim terakhir dengan meraih posisi runner-up WSBK 2024 dan 2025. Ia hanya kalah dari Toprak Razgatlioglu, pembalap Turki yang musim depan akan membela Yamaha Prima Pramac.

Pembalap berusia 26 tahun ini juga sudah ditetapkan sebagai pembalap penguji Ducati pada musim depan dan diproyeksikan untuk berseragam pabrikan pada musim 2027 mendatang. Namun, impian Bulega untuk berkompetisi di kelas MotoGP datang lebih cepat.

Ducati Lenovo mengonfirmasi penunjukan Nicolo Bulega sebagai pengganti Marc Marquez untuk seri Portugal dan Valencia. Ia menggeser Michele Pirro, pembalap penguji yang sebelumnya mengisi peran Marquez.

"Ini akan menjadi pertaruhan besar. Saya sangat senang bisa mengakhiri musim seperti ini dengan kejutan di menit-menit terakhir," kata Bulega dilansir dari Crash, Sabtu (1/11/2025).

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Tanpa Target Berlebihan

Bulega mengakui kesempatan debut ini adalah puncak cita-cita seorang pembalap.

"Debut di MotoGP adalah impian setiap anak yang bercita-cita menjadi pembalap. Selain itu, bisa mengendarai motor Juara Dunia untuk dua balapan terakhir di tahun 2025 membuat segalanya semakin seru," sambung Bulega.