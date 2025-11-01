Cetak Sejarah Bareng Marc Marquez di MotoGP 2025, Alex Marquez: Sebahagia saat Menang!

ALEX Marquez dan Marc Marquez cetak sejarah di MotoGP 2025. Mereka jadi pasangan kakak-beradik pertama yang finis 1-2 di klasemen akhir MotoGP.

Alex Marquez pun girang bukan main menyambut pencapaian ini. Meski tak merebut gelar juara, Alex tegaskan kebahagiaannya sama seperti saat dirinya meraih kemenangan.

1. Ukir Sejarah

Ya, Marc Marquez dan Alex Marquez menjalani musim 2025 dengan luar biasa. Marc Marquez sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP 2025.

Sementara itu, Alex mengamankan posisi runner-up. Pencapaian fantastis ini diikuti dengan finis pertama dan kedua bagi Marquez bersaudara dalam klasemen. Ini pertama kalinya dalam sejarah Kejuaraan Dunia.

Kakak-adik dari Cervera, Spanyol itu pun bergabung dengan saudara kandung ternama di dunia olahraga. Tak ayal, Marquez bersaudara ukir sejarah ciamik.