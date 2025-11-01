Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cetak Sejarah Bareng Marc Marquez di MotoGP 2025, Alex Marquez: Sebahagia saat Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |02:05 WIB
Cetak Sejarah Bareng Marc Marquez di MotoGP 2025, Alex Marquez: Sebahagia saat Menang!
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALEX Marquez dan Marc Marquez cetak sejarah di MotoGP 2025. Mereka jadi pasangan kakak-beradik pertama yang finis 1-2 di klasemen akhir MotoGP.

Alex Marquez pun girang bukan main menyambut pencapaian ini. Meski tak merebut gelar juara, Alex tegaskan kebahagiaannya sama seperti saat dirinya meraih kemenangan.

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

1. Ukir Sejarah

Ya, Marc Marquez dan Alex Marquez menjalani musim 2025 dengan luar biasa. Marc Marquez sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP 2025.

Sementara itu, Alex mengamankan posisi runner-up. Pencapaian fantastis ini diikuti dengan finis pertama dan kedua bagi Marquez bersaudara dalam klasemen. Ini pertama kalinya dalam sejarah Kejuaraan Dunia.

Kakak-adik dari Cervera, Spanyol itu pun bergabung dengan saudara kandung ternama di dunia olahraga. Tak ayal, Marquez bersaudara ukir sejarah ciamik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement