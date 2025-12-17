Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Sabet 63 Emas, Indonesia Bungkam Vietnam hingga Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 10.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih 63 emas, 72 perak dan 73 perunggu.

Emas ke-63 disabet dari dari nomor men’s double sculls yang diwakili Rendi Setia Maulana/Memo. Perlombaan mendayung itu berlangsung di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Thailand pada Rabu (17/12/2025) pagi WIB. Rendi/Memo berhasil tampil luar biasa dalam perlombaan itu.

La Memo rutin berikan medali bagi Indonesia di SEA Games. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Keduanya mencatatkan 7 menit 18,507 detik untuk menjadi yang tercepat. Rendi/Memo disusul oleh duet Narongsak Naksaeng/Premanut Wattanusith (Thailand) yang membukukan 7 menit 21,404 detik.

Kemudian di posisi ketiga, ada dua atlet dayung Filipina yakni Rynjie Penaredondo/Adrian Van Maxilom yang mencatatkan 7 menit 51,922 detik. Rendi/Memo pun sukses menyabet medali emas.

1. Medali Indonesia Masih Bisa Bertambah

Medali emas ini juga menjadi ‘pembuka’ bagi Kontingen Indonesia yang berpeluang meraih kepingan emas dari berbagai cabor hari ini. Sekadar diketahui, Kontingen Indonesia dibebani target 80 emas di SEA Games 2025.

Jumlah tersebut membuat Indonesia diproyeksikan bisa duduk di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut. Saat ini di klasemen sementara perolehan medali, Indonesia duduk di posisi dua.

Menyusul di posisi tiga ada Vietnam dengan 48 emas, 55 perak dan 79 perunggu. Sementara Malasyia tertahan di peringkat lima dengan 30 emas, 31 perak dan 90 perunggu.