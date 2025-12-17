Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Sabet 63 Emas, Indonesia Bungkam Vietnam hingga Malaysia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:35 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Sabet 63 Emas, Indonesia Bungkam Vietnam hingga Malaysia!
La Memo lagi-lagi persembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@Kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 10.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih 63 emas, 72 perak dan 73 perunggu.

Emas ke-63 disabet dari  dari nomor men’s double sculls yang diwakili Rendi Setia Maulana/Memo. Perlombaan mendayung itu berlangsung di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Thailand pada Rabu (17/12/2025) pagi WIB. Rendi/Memo berhasil tampil luar biasa dalam perlombaan itu.

La Memo rutin berikan medali bagi Indonesia di SEA Games. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
La Memo rutin berikan medali bagi Indonesia di SEA Games. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Keduanya mencatatkan 7 menit 18,507 detik untuk menjadi yang tercepat. Rendi/Memo disusul oleh duet Narongsak Naksaeng/Premanut Wattanusith (Thailand) yang membukukan 7 menit 21,404 detik.

Kemudian di posisi ketiga, ada dua atlet dayung Filipina yakni Rynjie Penaredondo/Adrian Van Maxilom yang mencatatkan 7 menit 51,922 detik. Rendi/Memo pun sukses menyabet medali emas.

1. Medali Indonesia Masih Bisa Bertambah

Medali emas ini juga menjadi ‘pembuka’ bagi Kontingen Indonesia yang berpeluang meraih kepingan emas dari berbagai cabor hari ini. Sekadar diketahui, Kontingen Indonesia dibebani target 80 emas di SEA Games 2025.

Jumlah tersebut membuat Indonesia diproyeksikan bisa duduk di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut. Saat ini di klasemen sementara perolehan medali, Indonesia duduk di posisi dua.

Menyusul di posisi tiga ada Vietnam dengan 48 emas, 55 perak dan  79 perunggu. Sementara Malasyia tertahan di peringkat lima dengan 30 emas, 31 perak dan 90 perunggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190366/jason_donovan_yusuf_sabet_2_emas_di_sea_games_2025_okezone-78M6_large.jpg
Kisah Debutan Jason Donovan Yusuf yang Raih 2 Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190350/timnas_voli_putri_indonesia_sabet_medali_perunggu_di_sea_games_2025_indonesianvolleyball-Odca_large.jpg
Respons Megawati Hangestri Setelah Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190212/alwi_farhan-Imd2_large.jpg
Borong 2 Emas di SEA Games 2025, Alwi Farhan Puas Berhasil Jawab Keraguan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190221/tim_judo_indonesia_lampaui_target_medali_sea_games_2025-dPei_large.jpg
Lampaui Target Emas SEA Games 2025, Ketum PB PJSI Siapkan Bonus Spesial untuk Atlet Judo Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190324/rahmat_erwin_abdullah-7wBo_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190308/robi_syianturi-0SOp_large.jpg
Aksi Mulia Robi Syianturi: Lelang Jersey Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement