Nicolo Bulega Jajal Motor MotoGP, Sinyal Kuat Gantikan Marc Marquez?

BOLOGNA - Pembalap World Superbike (WorldSBK), Nicolo Bulega, baru saja menuntaskan debutnya dalam tes motor MotoGP di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Kamis 31 Oktober 2025. Langkah ini dilakukan di tengah spekulasi kencang mengenai peluangnya untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez karena cedera.

Marquez saat ini tengah menepi dari lintasan balap setelah mengalami retak pada bahu kanannya akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025. Dengan potensi slot pengganti yang terbuka, Bulega, yang merupakan runner-up WorldSBK 2025 bersama tim pabrikan Aruba.it Racing Ducati, menjadi kandidat paling logis bagi tim pabrikan tersebut, menggeser Michele Pirro.

1. Opsi Pengganti Michele Pirro

Selama absennya Marquez, Michele Pirro, test rider resmi Ducati, ditunjuk untuk menggantikan posisinya di dua balapan terakhir, yakni MotoGP Australia dan Malaysia. Namun, hasil yang diraih Pirro jauh dari kata memuaskan, di mana ia gagal meraih poin karena hanya mampu finis di posisi ke-18 di Sirkuit Phillip Island dan ke-17 di Sirkuit Sepang.

Mengingat Ducati telah mengamankan ketiga gelar juara MotoGP tahun ini (Rider, Constructor, dan tim), poin yang diraih saat ini memang tidak lagi vital bagi mereka. Namun, kegagalan Pirro untuk mencetak poin membuat Ducati mulai mempertimbangkan memilih Bulega.

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Menunjuk Bulega, yang sudah mengenal motor Ducati, dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan mulai masuk akal. Keputusan ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang Ducati, mengingat Bulega sudah diproyeksikan memiliki peran test rider MotoGP pada tahun 2026, bahkan berpotensi pindah ke MotoGP secara penuh pada tahun 2027.