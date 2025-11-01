Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Kompak Menggila dengan Marc Marquez di MotoGP 2025: Hadiah Kerja Keras!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |01:05 WIB
Alex Marquez Kompak Menggila dengan Marc Marquez di MotoGP 2025: Hadiah Kerja Keras!
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
MADRID – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, kompak menggila bersama Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia pun menyambutnya dengan penuh sukacita.

Menurut Alex, kesuksesan Marquez bersaudara adalah hadiah dari kerja keras. Alhasil, Marc Marquez dan Alex bisa segel gelar juara dan runner-up MotoGP 2025.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

1. Juara 2

Alex Marquez dinobatkan sebagai juara kedua MotoGP musim ini. Pembalap asal Spanyol itu mengunci posisi kedua setelah tampil apik di seri balapan Malaysia pada 24-26 Oktober 2025.

Dia berhasil menyusul kakaknya, Marc Marquez (Ducati Lenovo), yang berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Keberhasilan ini menciptakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dua saudara menempati posisi dua teratas klasemen akhir MotoGP.

 

Halaman:
1 2
