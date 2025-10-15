Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Pelatih Targetkan Pesenam Putra Tembus 20 Besar

JAKARTA – Lima atlet putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Apalagi, mereka ditargetkan menembus 20 besar pada kejuaraan tersebut.

Sesuai jadwal, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 akan dihelat di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19-25 Oktober. Indonesia selaku tuan rumah mulai memanaskan mesinnya jelang ajang bergengsi tersebut.

Sebanyak delapan atlet akan mewakili Indonesia di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Di sektor putra terdapat lima atlet, yakni Abiyu Raffi, Muhammad Aprizal, Satria Tri Wira Yudha, Agung Suci Tantio Akbar, dan Joseph Judah Hatoguan. Sementara sektor putri akan diperkuat oleh Alarice Mallica Prakoso, Salsabilla Hadi Pamungkas, dan Larasati Rengganis.

1. Sudah Coba Alat

Pesenam putra bersiap jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kelima atlet putra senam Indonesia telah lebih dulu menjalani sesi latihan perdana pada hari ini. Tidak hanya dari Indonesia, atlet-atlet dari negara lain seperti Australia, Denmark, Hong Kong, Venezuela, dan Jepang juga menjalani latihan di lokasi yang sama.

“Secara keseluruhan, kami sudah coba semua alat dan mungkin semuanya (negara lain) ya bukan dari Indonesia saja, semuanya masih adaptasi karena alatnya masih baru. Ada yang masih licin, ada yang belum terpasang magnesium, begitu-begitu lah,” urai pelatih tim putra Indonesia, Ferrous One Willyodac kepada Okezone, Rabu (15/10/2025).

“Dan itu normal sekali terjadi di saat seperti ini makanya kami ada sesi latihan itu beberapa kali untuk mengantisipasi seperti ini,” imbuhnya.

Ferrous menjelaskan anak asuhnya tidak mengalami kendala berarti. Hanya ada penyesuaian feeling, yang menurutnya merupakan hal wajar karena latihan ini memang dilakukan sebagai bagian dari adaptasi terhadap alat.

Meski demikian, Ferrous menyampaikan kelima anak asuhnya dalam kondisi yang bugar. Ia pun berharap tidak ada kendala yang terjadi kepada Abiyu Raffi dan kolega hingga Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dimulai.