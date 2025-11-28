Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |04:39 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
Simak kisah Pramudya Kusumawardana yang ternyata pernah berpasangan dengan Gronya Somerville! (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
A
A
A

KISAH Pramudya Kusumawardana selalu menarik untuk diulas. Apalagi, pebulu tangkis berdarah Indonesia itu ternyata pernah duet dengan Gronya Somerville!

Nama Pramudya masih cukup lekat di ingatan pencinta bulu tangkis Indonesia. Sebab, pria asal Jawa Barat ini sempat bikin heboh gara-gara memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada akhir 2023.

1. Pindah ke Australia

Pramudya Kusumawardhana

Pram disebut kehilangan gairah bermain bulu tangkis dan mencoba untuk mengejar gelar akademis. Ia mundur dan kemudian mengajukan beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di Australia.

Ternyata, pada semester awal 2024, pencinta bulu tangkis dikejutkan dengan penampilan Pramudya di atas lapangan. Kali ini, ia memutuskan membela Australia meski statusnya masih WNI.

Pramudya sempat dijadwalkan comeback di ajang Finnish International 2024 pada akhir April 2024. Namun, ia batal tampil dan baru turun di ajang Australia Open 2024 pada pertengahan Juni.

Kejutan lain muncul pada Oktober 2024. Pramudya turun di ajang Sydney International 2024 berpasangan dengan Gronya Somerville!

 

