Atlet Ritmik Jawa Barat Antusias Nonton Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Edukasi buat Masyarakat

JAKARTA – Atlet ritmik Indonesia, Wira Alkian Darona Marhinggis Kana, antusias menyaksikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Menurutnya, ajang ini bisa jadi edukasi buat masyarakat.

Untuk pertama kalinya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53. Ratusan atlet dari penjuru dunia beraksi di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025.

1. Larut dalam Euforia

Wira bersama atlet senam lain turut menyaksikan langsung Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Atlet yang pernah beraksi di PON Aceh-Sumut 2024 itu mengaku begitu larut dalam euforia kejuaraan dunia.

“Saya sama teman-teman Jabar yang lainnya menyaksikan pertandingan Indonesia dari hari kemarin. Ini pertama kalinya aku nonton Kejuaraan Dunia Senam,” buka Wira kepada Okezone, Senin (20/10/2025).

“Saya sama teman-teman kemarin sampai buat video saking antusiasnya lihat-lihat arena dan lihat partisipan atlet-atlet yang ikut lomba, banyak banget,” imbuh atlet asal Jawa Barat itu.

“Jadi senang banget bisa lihat langsung atlet yang juara-juara dari negara mereka masing-masing, terus tampil di Jakarta dan kita bisa langsung menyaksikan secara langsung,” tukas Wira.

2. Dampak Positif dan Edukasi

Lebih lanjut, Wira menilai penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 membawa dampak positif, bukan hanya bagi para atlet nasional, tetapi juga masyarakat luas. Menurutnya, kejuaraan ini bisa menjadi sarana edukasi agar publik lebih memahami apa itu senam gimnastik yang sesungguhnya.