Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Ritmik Jawa Barat Antusias Nonton Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Edukasi buat Masyarakat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:12 WIB
Atlet Ritmik Jawa Barat Antusias Nonton Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Edukasi buat Masyarakat
Atlet ritmik Indonesia Wira Alkian Darona Marhinggis Kana antusias menyaksikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Atlet ritmik Indonesia, Wira Alkian Darona Marhinggis Kana, antusias menyaksikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Menurutnya, ajang ini bisa jadi edukasi buat masyarakat.

Untuk pertama kalinya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53. Ratusan atlet dari penjuru dunia beraksi di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025. 

1. Larut dalam Euforia

Budaya Betawi membuka Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Wira bersama atlet senam lain turut menyaksikan langsung Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Atlet yang pernah beraksi di PON Aceh-Sumut 2024 itu mengaku begitu larut dalam euforia kejuaraan dunia.

“Saya sama teman-teman Jabar yang lainnya menyaksikan pertandingan Indonesia dari hari kemarin. Ini pertama kalinya aku nonton Kejuaraan Dunia Senam,” buka Wira kepada Okezone, Senin (20/10/2025). 

“Saya sama teman-teman kemarin sampai buat video saking antusiasnya lihat-lihat arena dan lihat partisipan atlet-atlet yang ikut lomba, banyak banget,” imbuh atlet asal Jawa Barat itu.

“Jadi senang banget bisa lihat langsung atlet yang juara-juara dari negara mereka masing-masing, terus tampil di Jakarta dan kita bisa langsung menyaksikan secara langsung,” tukas Wira.

2. Dampak Positif dan Edukasi

Lebih lanjut, Wira menilai penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 membawa dampak positif, bukan hanya bagi para atlet nasional, tetapi juga masyarakat luas. Menurutnya, kejuaraan ini bisa menjadi sarana edukasi agar publik lebih memahami apa itu senam gimnastik yang sesungguhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3095978/kejurnas_junior_gimnastik_2024-avou_large.jpeg
Sukses Digelar, Kejurnas Junior Gimnastik Jadi Pondasi Kuat Menuju Prestasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178021//kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-x0Xj_large.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia yang Lolos Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477//erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982//erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469//sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/43/3172580//simak_kronologi_atlet_senam_naufal_takdir_al_bari_meninggal_dunia_di_rusia-dqWa_large.jpg
Kronologi Atlet Senam Naufal Takdir Al Bari Meninggal Dunia di Rusia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement