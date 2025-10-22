Advertisement
SPORT LAIN

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Kata-Kata Daiki Hashimoto Usai Hattrick Juara All Around

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |22:23 WIB
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Kata-Kata Daiki Hashimoto Usai <i>Hattrick</i> Juara All Around
Daiki Hashimoto sukses menjuarai kategori All Around di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Daiki Hashimoto sukses menjuarai kategori All Around di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Pria asal Jepang itu mengakui gelar ini justru menambah motivasinya.

Hashimoto tampil memukau di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025) malam WIB. Bersaing dengan 23 atlet, pesenam 24 tahun itu sukses merebut podium pertama dengan total poin 85,131 dari enam nomor yang dimainkan. 

Daiki Hashimoto (Foto: Instagram/@jakartagymnastics2025)

Manisnya, ini menjadi gelar ketiga Hashimoto secara beruntun. Sebelumnya, ia menjadi juara dunia All Around pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik edisi 2022 dan 2023. 

1. Bukan soal Emas

Hashimoto menyebut, gelar juara ketiganya ini bukan hanya perihal medali. Menurutnya, ini adalah buah dari kerja kerasnya selama ini.

“Untuk hari ini, bukan semata-mata soal meraih medali emas,” ucap Hashimoto dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025). 

“Tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa fokus sepenuhnya pada enam nomor yang saya tampilkan dan melakukan setiap gerakan dengan sebaik mungkin. Hasil dari fokus itulah yang akhirnya membawa saya pada medali emas hari ini,” sambung sang pesenam.

 

Halaman:
1 2
