Debut Manis di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Pelatih Puji Salsabila dan Alarice sebagai Fondasi Olimpiade 2028

Salsabila dan Alarice tampil lyar biasa di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

JAKARTA – Dua pesenam putri muda Indonesia, Salsabila Hadi Pamungkas dan Alarice Mallica Prakoso, berhasil mencatatkan debut berkesan di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Hasil tersebut jelas bisa menjadi fondasi yang kuat untuk upaya mereka tampil di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028.

Meskipun belum berhasil menembus babak final, penampilan Salsabila dan Alarice di hadapan publik sendiri menuai apresiasi tinggi dari pelatih tim nasional senam artistik putri, Eva Butarbutar. Ia melihat ajang ini sebagai langkah awal penting menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Bertanding di subdivision 7 pada Selasa 21 Oktober 2025, Salsabila dan Alarice tampil di seluruh nomor pertandingan, meliputi meja lompat (vault), palang bertingkat (uneven bars), papan keseimbangan (balance beam), hingga senam lantai (floor exercise).

1. Performa Positif di Debut World Championship

Salsabila mengumpulkan total 44.432 poin, sementara Alarice menorehkan 43.665 poin. Hasil ini menempatkan mereka di peringkat ke-65 dan ke-66, yang belum cukup untuk melaju ke babak final 24 besar.

Namun, Pelatih Eva Butarbutar tetap menilai performa mereka sangat positif mengingat ini adalah penampilan perdana mereka di Kejuaraan Dunia.

atlet senam artistik indonesia foto aldhi chandra

"Ini debut pertama Salsabila dan Alarice di World Championship. Saya apresiasi mereka karena mampu mengatasi rasa gugup di panggung sebesar ini," ujar Eva dalam konferensi pers, dikutip Rabu (22/10/2025).

"Yang paling penting, mereka tampil aman dan maksimal. Mereka sudah belajar banyak dari para pesenam top dunia. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli,” tambahnya.

Kedua atlet juga mengungkapkan rasa bangga dan haru bisa mewakili Indonesia di ajang dunia yang digelar di Tanah Air.