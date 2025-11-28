Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hitung-hitungan Lando Norris Kunci Juara Dunia F1 2025 di GP Qatar Pekan Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |02:14 WIB
Hitung-hitungan Lando Norris Kunci Juara Dunia F1 2025 di GP Qatar Pekan Ini
Lando Norris bisa mengunci gelar juara dunia F1 2025 pekan ini (Foto: X/@McLarenF1)
A
A
A

HITUNG-hitungan Lando Norris mengunci gelar juara dunia F1 2025 pekan ini akan dibahas Okezone. Pembalap tim McLaren F1 Team tersebut tidak perlu repot-repot.

Saksikan F1 2025 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Selisih 24 Poin

Lando Norris dan Oscar Piastri senggolan di Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@F1)

Norris di ambang gelar juara dunia F1 pertamanya. Ia bahkan bisa memastikan diri sebagai kampiun pada akhir pekan ini di F1 GP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 28-30 November.

Saat ini, Norris mengumpulkan 390 poin dan bertakhta di puncak klasemen F1 2025. Pria asal Inggris itu unggul 24 angka dari Oscar Piastri dan Max Verstappen di posisi dua dan tiga.

Dengan dua seri tersisa, kans Norris mengunci titel juara dunia pekan ini sangat besar. Poin maksimal yang bisa dikoleksi adalah 58 (termasuk Sprint Race di GP Qatar).

Namun, Norris tidak perlu bekerja keras untuk jadi juara dunia. Ia hanya perlu memastikan selisih dengan Piastri dan Verstappen melebar menjadi 26 poin usai GP Qatar nanti.

 

Halaman:
1 2

