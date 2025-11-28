Hitung-hitungan Lando Norris Kunci Juara Dunia F1 2025 di GP Qatar Pekan Ini

Lando Norris bisa mengunci gelar juara dunia F1 2025 pekan ini (Foto: X/@McLarenF1)

HITUNG-hitungan Lando Norris mengunci gelar juara dunia F1 2025 pekan ini akan dibahas Okezone. Pembalap tim McLaren F1 Team tersebut tidak perlu repot-repot.

1. Selisih 24 Poin

Norris di ambang gelar juara dunia F1 pertamanya. Ia bahkan bisa memastikan diri sebagai kampiun pada akhir pekan ini di F1 GP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 28-30 November.

Saat ini, Norris mengumpulkan 390 poin dan bertakhta di puncak klasemen F1 2025. Pria asal Inggris itu unggul 24 angka dari Oscar Piastri dan Max Verstappen di posisi dua dan tiga.

Dengan dua seri tersisa, kans Norris mengunci titel juara dunia pekan ini sangat besar. Poin maksimal yang bisa dikoleksi adalah 58 (termasuk Sprint Race di GP Qatar).

Namun, Norris tidak perlu bekerja keras untuk jadi juara dunia. Ia hanya perlu memastikan selisih dengan Piastri dan Verstappen melebar menjadi 26 poin usai GP Qatar nanti.