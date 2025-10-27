Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Selesai, Menpora Erick Thohir Bangga Indonesia Buktikan Diri sebagai Tuan Rumah Profesional

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Menpora Erick menilai kesuksesan ini sekaligus menegaskan bukti Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga level dunia.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 telah berakhir di Indonesia Arena, Jakarta, setelah berlangsung selama sepekan penuh dari 19 hingga 25 Oktober 2025. Penyelenggaraan event ini menorehkan sejarah baru bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya ajang bergengsi tersebut.

1. Pelayanan Terbaik

Meskipun baru pertama kali menjadi tuan rumah ajang tersebut, Menpora Erick sangat senang melihat Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 berjalan lancar dan sukses. Indonesia dinilainya telah memberikan pelayanan terbaik kepada para atlet mancanegara yang beraksi di kejuaraan tersebut.

"Alhamdulillah Kejuaraan Dunia Senam Artistik telah berhasil digelar dengan lancar dan sukses. Selama tujuh hari ajang ini berlangsung, kita berhasil menunjukkan wajah tuan rumah yang profesional, mengutamakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta dari berbagai negara, serta menyambut dan melayani mereka dengan tangan terbuka," kata Menpora Erick dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Lebih lanjut, Menpora Erick juga mendengar langsung dari para peserta bahwa kejuaraan dunia senam yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini mendapatkan banyak apresiasi positif, yang tentu menjadi nilai tambah bagi citra negara.

"Saya mendengar cerita dari para peserta bahwa mereka betul-betul puas dan senang bisa datang dan bertanding di negara kita. Mereka bertanding di Indonesia Arena yang megah, mendapatkan akomodasi baik dan fasilitas lengkap, mereka juga merasakan keramahan masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan," tambahnya.