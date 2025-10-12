Reaksi Federasi Senam Israel Usai Visa Ditolak, Cari Cara Lain Agar Tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta

FEDERASI Senam Israel angkat bicara soal polemik penolakan visa oleh pemerintah Indonesia jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Mereka mengaku belum menerima surat terkait hal tersebut.

Federasi Senam Israel pun belum menyerah dalam memperjuangkan agar para atletnya bisa bertanding Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Jakarta. Mereka mengaku akan mencari cara lain.

1. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

Israel sebenarnya menjadi salah satu kontingen dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Tercatat, ada enam atletnya yang dijadwalkan turun di ajang yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.

Keenam atlet itu adalah Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani. Tapi, keikutsertaan para atlet Israel batal karena pemerintah Indonesia dengan tegas menolak visa rombongan kontingen yang berjumlah 12 orang. Sebab, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut.