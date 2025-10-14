Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Diwakili 8 Pesenam di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |09:39 WIB
Indonesia Diwakili 8 Pesenam di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) mengumumkan delapan pesenam yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Instagram/@gymnastics.indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) mengumumkan delapan pesenam yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Ajang tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 19-25 Oktober.

Dari daftar tersebut, Indonesia menurunkan lima atlet putra, yakni Abiyu Raffi, Muhammad Aprizal, Satria Tri Wira Yudha, Agung Suci Tantio Akbar, dan Joseph Judah Hatoguan. Sementara sektor putri akan diperkuat oleh Alarice Mallica Prakoso, Salsabilla Hadi Pamungkas, dan Larasati Rengganis.

1. Seleksi Menyeluruh

Logo Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Artistics Gynmastics World Championship 2025) (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) Federasi Gimnastik Indonesia, Hesti Diwayanti, mengatakan, pemilihan delapan atlet tersebut melalui proses seleksi menyeluruh. Beberapa pihak pun turut dlibatkan.

“Atlet-atlet yang akan tampil merupakan hasil review komprehensif dan keputusan kolektif Tim Binpres, yang terdiri dari Tim Analisis, Komite Teknis (Komtek) MAG dan WAG, serta Tim Dokter dan Medis Pelatnas,” ujar Hesti dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/10/2025).

Mantan pesenam nasional itu memastikan seluruh proses pemilihan tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan data performa masing-masing atlet. Sejumlah pertimbangan seperti kondisi fisik dan tingkat kesiapan para gymnast menuju kompetisi dunia masuk dalam tolok ukur.

“Dalam susunan akhir, terdapat penyesuaian di sektor Women’s Artistic Gymnastics (WAG) dengan Larasati Rengganis menggantikan Ameera Rahmajanni Hariadi,” ungkap Hesti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
