SPORT LAIN

Para Peraih Medali All Around Putri Beri Pujian untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |00:01 WIB
Para Peraih Medali All Around Putri Beri Pujian untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia
Indonesia dapat pujian dari para atlet Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tiga atlet putri peraih medali kategori All Around memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia. Mereka kompak mengaku senang dengan suasana kompetisi sekaligus keramahan masyarakat dan panitia Indonesia.

Pertandingan final kategori All Around putri telah selesai dimainkan di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Hasilnya, Angelina Melnikova (Rusia) merebut podium pertama, disusul oleh Leanne Wong (Amerika Serikat), dan Qingying Zhang (China).

1. Kesan Positif Terhadap Visual dan Atmosfer Kejuaraan

Usai pertandingan, Melnikova, peraih emas, mengaku terkesan dengan konsep visual dan atmosfer kejuaraan. Dia secara khusus menyoroti kombinasi warna oranye, ungu, dan hijau yang mendominasi arena perlombaan.

“Saya suka warna-warna yang ditampilkan pada acara ini dan juga orang-orang di sini. Mereka sangat ramah dan baik. Ini adalah tipe suasana yang saya sukai,” kata Melnikova dalam konferensi pers, Sabtu (25/10/2025).

Indonesia dapat pujian dari atlet Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Andika Rachmansyah/Okezone)
Indonesia dapat pujian dari atlet Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Andika Rachmansyah/Okezone)

Hal senada juga diungkapkan oleh Zhang. Pesenam asal China yang meraih perunggu itu turut memuji perpaduan tema warna ajang tersebut yang dinilainya memberikan energi tersendiri.

“Menurut saya semuanya sangat baik. Staf di sini sangat antusias, dan hotelnya juga terorganisasi dengan baik. Untuk warnanya juga sangat bagus, saya merasakan energi yang lebih,” ujar Zhang.

 

