HOME SPORTS MOTOGP

Adu Kekayaan Valentino Rossi dengan Lewis Hamilton, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |02:05 WIB
Adu Kekayaan Valentino Rossi dengan Lewis Hamilton, bak Bumi dan Langit?
Lewis Hamilton dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADU kekayaan Valentino Rossi dengan Lewis Hamilton menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Valentino Rossi dan Lewis Hamilton sudah jadi ikon penting di dunia balap. Rossi tersohor di MotoGP, sementara Hamilton jadi bintang di ajang balap mobil bergengsi, F1.

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Karier mentereng keduanya membuat mereka meraup pendapatan besar dari kiprahnya di MotoGP dan F1. Tak ayal, Valentino Rossi dan Lewis Hamilton masuk deretan pembalap dengan bayaran tinggi.

Berikut Adu Kekayaan Valentino Rossi dengan Lewis Hamilton:

1. Kekayaan Valentino Rossi

Valentino Rossi sejatinya kini sudah tak balapan lagi di MotoGP. Sebab, dia telah resmi pensiun pada 2021. M

Dia memutuskan gantung helm di usia 42 tahun usai 26 tahun lamanya berkarier di MotoGP. Kariernya yang langgeng dan mentereng membuat Rossi jadi Bintang di MotoGP. Dia pun kebanjiran hadiah, iklan, dan sponsor.

Tak heran, kekayaan Rossi bernilai fantastis. Meski sudah gantung helm, pundi-pundi uang masih terus mengalir kepada pembalap berjuluk The Doctor itu.

Dilansir dari India Times, Jumat (8/8/2025), Valentino Rossi tetap menghasilkan pendapatan yang signifikan setelah pensiun. Kekayaan bersihnya pada 2025 diperkirakan mencapai USD200 juta atau sekira Rp3,279 triliun. Pendapatannya didapat dari banyak aspek.

Setiap tahun, Rossi menghasilkan lebih dari USD25 juta atau sekira Rp409 miliar dari brand, usaha bisnis, dan sponsor. Brand VR46 milik Rossi memberikan kontribusi yang substansial. Bahkan, Rossi memiliki tim di MotoGP saat ini.

Sebelum pensiun, Rossi termasuk pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP. Ia mendapat USD30 juta atau Rp491 miliar per tahun saat membela Yamaha dari 2008 hingga 2010.

 

Halaman:
1 2
