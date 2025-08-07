Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Gentar Marquez Bersaudara Menggila, KTM Tech3 Punya Ambisi Besar di Sisa Seri MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:55 WIB
Tak Gentar Marquez Bersaudara Menggila, KTM Tech3 Punya Ambisi Besar di Sisa Seri MotoGP 2025
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOS Tim Red Bull KTM Tech3, Herve Poncharal, tegaskan timnya punya ambisi besar di sisa seri MotoGP 2025. Dia tampak tak gentar melihat Marquez bersaudara menggila.

Herve Poncharal targetkan pembalapnya dapat masuk posisi lima besar di setiap seri MotoGP 2025. Dengan begitu, Tech 3 bisa tetap diperhitungkan di ajang tersebut.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

1. Pedro Acosta Paling Bersinar di KTM

Saat ini, Pedro Acosta menjadi pembalap terbaik di KTM. Pembalap asal Spanyol itu menempati posisi ketujuh dengan 124 poin. Tetapi, Acosta pun bukan bagian dari Tech 3.

Tak ayal, Herve Poncharal berharap pembalapnya di Tech 3, yakni Maverick Vinales dan Enea Bastianini bisa bekerja lebih keras di sisa seri MotoGP 2025. Kini, ajang MotoGP 2025 pun memasuki seri ke-12.

"Kami berharap setidaknya satu pembalap Tech 3 KTM berada di posisi lima besar di setiap Grand Prix yang tersisa," kata Herve Poncharal dilansir dari laman Motosan, Kamis (7/8/2025).

"Atau satu pembalap di posisi sepuluh besar. Satu lagi di posisi lima besar," sambungnya.

 

