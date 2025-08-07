Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jeda MotoGP 2025, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Kompak Jalani Kegiatan Bersama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:45 WIB
Jeda MotoGP 2025, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Kompak Jalani Kegiatan Bersama
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

MARC Marquez dan Francesco Bagnaia kompak jalani kegiatan bersama. Momen itu terjadi di jeda pramusim MotoGP 2025.

Keduanya menikmati momen latihan di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, belum lama ini. Kegiatan ini memang diadakan tim Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yakni Ducati Lenovo.

Marc Marquez

1. Jeda Pramusim

Saat ini, MotoGP 2025 dalam masa rehat musim panas. Ducati membawa seluruh pembalapnya ke Sirkuit Balaton Park. Sirkuit itu akan turut menjadi tuan rumah MotoGP 2025, tepatnya untuk seri ke-14 yang akan berlangsung pada 22-24 Agustus 2025.

Michele Pirro mengatakan Marc Marquez dan Bagnaia begitu menikmati setiap proses dalam latihan tersebut. Tentunya, latihan itu untuk menjaga performa mereka saat rehat musim.

"Mereka senang karena mereka bersenang-senang di Ducati," kata Michele Pirro dilansir dari Motosan, Kamis (7/8/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182200/francesco_bagnaia_alami_kesulitan_di_latihan_bebas_1_motogp_portugal_2025-Ocfv_large.jpg
Kesulitan di FP1 MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Akui Salah Pilih Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182176/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_hari_ini_di_mana_alex_marquez_akan_kembali_tampil-kzQc_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025 Hari Ini: Alex Marquez Menggila di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182172/marc_marquez_dan_pedro_acosta-yxOV_large.jpg
Pedro Acosta Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez: Dia Takkan Rugikan Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182158/alex_marquez-zRZm_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182103/alex_marquez-PzTA_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Memble!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182018/nicolo_bulega_akan_menjalani_debutnya_sebagai_pengganti_marc_marquez_pada_motogp_portugal_2025-90hf_large.jpg
Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement