Jeda MotoGP 2025, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Kompak Jalani Kegiatan Bersama

MARC Marquez dan Francesco Bagnaia kompak jalani kegiatan bersama. Momen itu terjadi di jeda pramusim MotoGP 2025.

Keduanya menikmati momen latihan di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, belum lama ini. Kegiatan ini memang diadakan tim Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yakni Ducati Lenovo.

1. Jeda Pramusim

Saat ini, MotoGP 2025 dalam masa rehat musim panas. Ducati membawa seluruh pembalapnya ke Sirkuit Balaton Park. Sirkuit itu akan turut menjadi tuan rumah MotoGP 2025, tepatnya untuk seri ke-14 yang akan berlangsung pada 22-24 Agustus 2025.

Michele Pirro mengatakan Marc Marquez dan Bagnaia begitu menikmati setiap proses dalam latihan tersebut. Tentunya, latihan itu untuk menjaga performa mereka saat rehat musim.

"Mereka senang karena mereka bersenang-senang di Ducati," kata Michele Pirro dilansir dari Motosan, Kamis (7/8/2025).