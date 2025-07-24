Remehkan Valentino Rossi, Marc Marquez: Tujuh Gelar Juara Dunia MotoGP? Itu Mudah

BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez percaya diri bisa menyamai rekor tujuh gelar juara MotoGP milik Valentino Rossi. Bagi Marquez, untuk menyamai rekor juara dunia milik Rossi itu hanya perlu menjadi juara MotoGP 2025.

Persaingan Marquez dan Rossi sampai saat ini masih hangat untuk dibicarakan. Padahal, The Doctor –julukan Rossi– sudah pensiun sejak 2021.

1. Butuh Waktu Kejar Rekor Kemenangan di Kelas Utama

Baru-baru ini, Marquez berhasil melewati rekor 68 kemenangan di kelas utama milik sang legenda, Giacomo Agostini. The Baby Alien –julukan Marquez– memenangkan 69 balapan usai menjadi yang tercepat di MotoGP Jerman 2025 pada 13 Juli 2025 lalu.

Kini, Marquez resmi berada di urutan kedua dalam daftar pembalap yang paling sering menang di kelas utama MotoGP. Lantas siapa yang berada di urutan pertama?

Jawabannya adalah Valentino Rossi. Rider asal Italia itu diketahui telah membukukan 115 di semua kelas, dengan 89 di antaranya terjadi di kelas utama alias MotoGP.

Valentino Rossi vs Marc Marquez, MotoGP Belanda 2015. Sirkuit Assen. MotoGP

Jadi, target Marquez selanjutnya adalah menyamai level Rossi. Namun, Marquez merasa agak sulit untuk mencapainya, terutama di tahun ini.

Andai menyapu bersih sisa balapan di MotoGP 2025 (tersisa 10 seri), Marquez juga belum mampu mencapai rekor 89 kemenangan Rossi. Sebab saat ini Marquez baru mencatatkan 70 kemenangan.

Sehingga rekor Rossi itu baru bisa dicapai paling cepat tahun depan oleh Marquez. Alasan itulah yang membuat Marquez merasa sulit untuk mencapai rekor Rossi soal jumlah kemenangan di kelas utama.