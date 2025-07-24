3 Musuh Bebuyutan Tersulit yang Pernah Dihadapi Valentino Rossi di MotoGP, Nomor 1 Paling Dibenci Fans The Doctor

ADA 3 musuh bebuyutan tersulit yang pernah dihadapi Valentino Rossi di MotoGP yang menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu legenda MotoGP, Rossi memiliki banyak rival yang membuat perjalanannya sempat kesulitan.

Rossi tercatat sudah berkarier selama 26 tahun di dunia balap motor grand prix (GP). Selama 1996 sampai 2021, ia sukses meraih 9 gelar juara dunia dan 115 kemenangan podium.

Selama 26 tahun itu, Rossi bersaing dengan berbagai macam pembalap hebat. Lantas siapa saja musuh bebuyutan Rossi di lintasan?

Berikut 3 Musuh Bebuyutan Tersulit yang Pernah Dihadapi Valentino Rossi di MotoGP:

1. Marc Marquez

Valentino Rossi vs Marc Marquez, MotoGP Belanda 2015. Sirkuit Assen. MotoGP

Rivalitas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez bisa dibilang menjadi persaingan paling panas dan kontroversial di era modern MotoGP. Puncaknya terjadi pada musim 2015, terutama setelah insiden di Grand Prix Malaysia (Sepang Clash).

Sebelum insiden tersebut, hubungan Rossi dan Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda ketegangan, namun setelahnya, hubungan profesional mereka benar-benar memburuk. Persaingan ini melibatkan perang psikologis, tuduhan, dan momen-momen dramatis di lintasan yang hingga kini masih sering diperbincangkan.

Marquez, dengan gaya balapnya yang agresif dan kemampuannya untuk mengungguli Rossi, menjadi batu sandungan besar dalam perburuan gelar juara dunia Rossi di masa senja kariernya. Bahkan hubungan Rossi dan Marquez tak pernah membaik hingga The Doctor –julukan Rossi– pensiun.

2. Max Biaggi

Max Biaggi dan Valentino Rossi

Jauh sebelum era Marquez, Rossi sudah memiliki rivalitas yang tak kalah sengit dengan sesama pembalap Italia, Max Biaggi. Persaingan mereka sudah membara sejak keduanya berkompetisi di ke kelas tertinggi (500cc/MotoGP).