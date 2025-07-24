Mengapa Motor MotoGP Tidak Ada Spion? Ini Alasannya

MENGAPA motor MotoGP tidak ada spion? Alasannya menarik diulas karena jarang diketahui banyak orang.

MotoGP diketahui jadi salah satu ajang balap motor paling bergengsi yang digemari publik dunia. Aksi Marc Marquez cs di setiap seri selalu dinantikan.

Menilik serba-serbi soal MotoGP pun menarik dilakukan. Salah satunya mengulas soal alasan tidak ada spion di MotoGP.

Ya, tampilan motor MotoGP agak berbeda dari motor biasanya. Motor ini tak memiliki spion yang biasa berada di bagian depan motor pada bagian kiri dan kanan.

1. Alasan Motor MotoGP Tidak Ada Spion

Dilansir dari laman resmi MotoGP, ada sejumlah alasan motor MotoGP tidak memiliki spion. Salah satunya ternyata karena faktor keselamatan.

Ada risiko yang muncul jika motor MotoGP memakai spion. Kehadiran kaca spion dinilai bisa menyebabkan masalah saat pembalap melakukan kontak satu sama lain.

Jika bertabrakan dan motor hancur, serpihan kaca spion di trek bisa akibatkan bahaya lain bagi pembalap. Sebab, tak jarang ada bagian lain dari motor, seperti winglet aerodinamis, lepas jika ada senggolan antara pembalap.