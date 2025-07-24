Carlos Checa: Marc Marquez Kuasai Semua Aspek dengan Sempurna di MotoGP 2025!

PENGAMAT MotoGP, Carlos Checa, bongkar rahasia kesuksesan Marc Marquez (Ducati Lenovo) di MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez menguasai semua aspek regulasi musim ini dengan sempurna.

Marc Marquez saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses mengumpulkan 381 poin dari delapan kemenangan dan 10 podium.

1. Berjaya di MotoGP 2025

Marquez bahkan berhasil memenangkan 11 dari 12 balapan sprint di MotoGP 2025. Raihan luar biasa ini membuat Marquez disebut sebagai kandidat utama juara musim ini.

Checa mengatakan pencapaian Marquez tak terlepas dari kecerdasannya dalam setiap balapan. Sang pengamat menyebut, The Baby Alien mampu memaksimalkan batasan-batasan pada musim ini.

"Menurut saya, Marc adalah orang yang paling tahu cara mengelola semua parameter yang perlu Anda ketahui di MotoGP saat ini," tutur Checa dikutip dari Motosan, Kamis (24/7/2025).

"Karena ada banyak sekali: tekanan ban, manajemen ban, bahan bakar, jika Anda perlu mengubah pengaturan, mesin, konsumsi bahan bakar, dll. Dan dia mengelolanya dengan sempurna," tambahnya.