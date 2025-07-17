Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+

FIBA Women Asia Cup 2025 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Turnamen basket FIBA Women Asia Cup 2025 akan berlangsung di China pada 13-20 Juli 2025. Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia dipastikan ikut serta dan siap bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia. Streaming di VISION+ dengan klik di sini.

FIBA Women’s Asia Cup akan menampilkan skill pemain terbaik dari negara-negara kuat seperti China, Jepang, Australia, Korea Selatan, Filipina, hingga Indonesia. Setiap pertandingan dijamin penuh tensi, skill, dan strategi kelas dunia dari para srikandi lapangan. Catat jadwal lengkapnya berikut ini:

Minggu, 13 Juli 2025

12.30 WIB: Japan vs Lebanon

15.30 WIB: Australia vs Philippines

18.30 WIB: China vs Indonesia

Senin, 14 Juli 2025

12.30 WIB: New Zealand vs South Korea

15.30 WIB: Lebanon vs Australia

18.30 WIB: Philippines vs Japan

Selasa, 15 Juli 2025

12.30 WIB: Indonesia vs New Zealand

15.30 WIB: Japan vs Australia

18.30 WIB: South Korea vs China

Rabu, 16 Juli 2025

12.30 WIB: Philippines vs Lebanon

15.30 WIB: South Korea vs Indonesia

18.30 WIB: China vs New Zealand

FIBA Women Asia Cup 2025

Jumat, 18 Juli 2025

12.30 WIB: Perebutan Posisi 7 – TBA vs TBA

15.30 WIB: Kualifikasi Semifinal 1 – TBA vs TBA

18.30 WIB: Kualifikasi Semifinal 2 – TBA vs TBA