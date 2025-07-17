Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |11:39 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
FIBA Women Asia Cup 2025 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen basket FIBA Women Asia Cup 2025 akan berlangsung di China pada 13-20 Juli 2025. Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia dipastikan ikut serta dan siap bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia. Streaming di VISION+ dengan klik di sini.

FIBA Women’s Asia Cup akan menampilkan skill pemain terbaik dari negara-negara kuat seperti China, Jepang, Australia, Korea Selatan, Filipina, hingga Indonesia. Setiap pertandingan dijamin penuh tensi, skill, dan strategi kelas dunia dari para srikandi lapangan. Catat jadwal lengkapnya berikut ini:

Minggu, 13 Juli 2025

12.30 WIB: Japan vs Lebanon

15.30 WIB: Australia vs Philippines

18.30 WIB: China vs Indonesia

Senin, 14 Juli 2025

12.30 WIB: New Zealand vs South Korea

15.30 WIB: Lebanon vs Australia

18.30 WIB: Philippines vs Japan

Selasa, 15 Juli 2025

12.30 WIB: Indonesia vs New Zealand

15.30 WIB: Japan vs Australia

18.30 WIB: South Korea vs China

Rabu, 16 Juli 2025

12.30 WIB: Philippines vs Lebanon

15.30 WIB: South Korea vs Indonesia

18.30 WIB: China vs New Zealand

FIBA Women Asia Cup 2025
FIBA Women Asia Cup 2025

Jumat, 18 Juli 2025

12.30 WIB: Perebutan Posisi 7 – TBA vs TBA

15.30 WIB: Kualifikasi Semifinal 1 – TBA vs TBA

18.30 WIB: Kualifikasi Semifinal 2 – TBA vs TBA

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/36/3136065/indonesia_stars_vs_foreign_stars-dbVJ_large.jpg
Hasil IBL All Star 2025: Indonesia Stars Tumbang 129-144 dari Foreign Stars
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement