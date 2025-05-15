Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |01:05 WIB
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
David Singleton jadi pelatih Timnas Basket Indonesia. (Foto: IBL)
A
A
A

JAKARTA – PP Perbasi resmi menunjuk David Singleton sebagai pelatih baru Timnas Basket Indonesia. Singleton pun mengaku sangat bangga karena dipercaya menukangi skuad Merah Putih.

Singleton diumumkan oleh DPP Perbasi sebagai pelatih baru Timnas Basket Indonesia pada bulan lalu. Dia ditunjuk berdasarkan surat keputusan bernomor 011/SK/DPP PERBASI/IV/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Perbasi, Budisatrio Djiwandono dan Sekretaris Jenderal, Nirmala Dewi, pada Senin, 18 April 2025.

David Singleton foto ibl

Pelatih Prawira Bandung itu dipercaya untuk menggantikan Johannis Winar, yang nantinya juga akan menjadi asisten pelatih Timnas Basket Indonesia. Nantinya, Singleton juga akan bekerja sama dengan Andri Malay dan Ismael Tan.

1. Reaksi David Singleton

Singleton mengakui menjadi pelatih Timnas Basket Indonesia merupakan sebuah kebanggaan besar. Dia pun sangat bersyukur karena kini dapat memimpin tim nasional di negara yang selama ini jadi tempat dirinya berkarier dan bertumbuh.

"Ini sebuah kebanggaan juga berkat untuk bisa menjadi bagian dari timnas dan mewakili negeri yang indah ini. Sebelumnya, saya kerap membayangkan momen ini dan akhirnya itu terjadi," ungkap Singleton, dalam keterangan resmi Prawira Bandung, dikutip Kamis (15/5/2025).

 

Halaman:
1 2
