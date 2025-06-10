Legenda Basket Yao Ming Bakal Hadiri NBA Rising Stars Invitational

LEGENDA bola basket dunia, Yao Ming, bakal menghadiri NBA Rising Stars Invitational. Acara tersebut akan digelar di Kallang, Singapura, pada 25-29 Juni.

NBA Rising Stars Invitational merupakan turnamen basket tingkat regional pertama yang dilaksanakan oleh NBA untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA). Ajang ini menampilkan tim putra dan putri dari 11 negara di kawasan Asia-Pasifik.

1. Interaksi dengan Peserta

Para pemain dan legenda NBA ini akan berinteraksi dengan para peserta, baik di dalam maupun luar lapangan selama satu minggu kedepan. NBA Rising Stars Invitational juga akan menghadirkan berbagai hiburan.

Turnamen ini akan dimulai dengan babak penyisihan round-robin pada 25-27 Juni. Kemudian, ajang dilanjutkan dengan babak semifinal serta final dengan sistem gugur pada tanggal 28-29 Juni 2025.



“Saya sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari NBA Rising Stars Invitational perdana di Singapura. Bola basket adalah permainan global, dan saya tidak sabar untuk menyaksikan generasi pemain putra dan putri terbaik Asia berikutnya berkompetisi dengan rekan-rekan mereka di panggung yang baru ini," kata Jackson.



“Bisa melakukan perjalanan untuk memainkan permainan ini adalah sebuah berkah, dan saya sangat senang bisa mengunjungi Singapura untuk acara tahunan NBA Rising Stars Invitational yang menampilkan para pemain putra dan putri yang akan membentuk masa depan bola basket di Asia Pasifik,” tandasnya.