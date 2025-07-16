Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025, Sean Mark Malayan Ungkap Kunci Sukses

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |23:35 WIB
Juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025, Sean Mark Malayan Ungkap Kunci Sukses
Sean Mark Malayan juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pebiliar Filipina, Sean Mark Malayan, sukses merebut gelar juara sektor putra Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Sean pun mengungkap kunci kesuksesannya.

Sean merebut gelar juara usai kalahkan wakil Taiwan, Wu Kun Lin, di partai puncak kategori putra. Duel panas itu tersaji di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/7/2025) malam WIB.

Hary Tanoesoedibjo dengan juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Foto: Aziz Indra

1. Kunci Sukses

Usai laga, atlet biliar asal Filipina itu mengaku bermain lepas tanpa tidak memikirkan apa pun. Fokusnya hanya tertuju bagaimana dia bisa menyodok bola seakurat mungkin.

“Saya tidak berpikir apa-apa dalam pertandingan final, karena saya merasa seperti bola di sisi saya,” ungkap Sean kepada Okezone, Rabu (16/7/2025).

“Saya hanya berpikir tentang cara menembak dan itu cara menang. Saya hanya berpikir, menembak bola, menembak bola, dan kemudian biarkan bola memutuskan ke mana mau pergi,” sambungnya.

“Terus menyerang, terus mempercayai diri saya sendiri, dan selalu mengingat setiap hari saya berlatih dan bermain,” tambah dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement