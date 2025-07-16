Juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025, Sean Mark Malayan Ungkap Kunci Sukses

JAKARTA – Pebiliar Filipina, Sean Mark Malayan, sukses merebut gelar juara sektor putra Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Sean pun mengungkap kunci kesuksesannya.

Sean merebut gelar juara usai kalahkan wakil Taiwan, Wu Kun Lin, di partai puncak kategori putra. Duel panas itu tersaji di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/7/2025) malam WIB.

1. Kunci Sukses

Usai laga, atlet biliar asal Filipina itu mengaku bermain lepas tanpa tidak memikirkan apa pun. Fokusnya hanya tertuju bagaimana dia bisa menyodok bola seakurat mungkin.

“Saya tidak berpikir apa-apa dalam pertandingan final, karena saya merasa seperti bola di sisi saya,” ungkap Sean kepada Okezone, Rabu (16/7/2025).

“Saya hanya berpikir tentang cara menembak dan itu cara menang. Saya hanya berpikir, menembak bola, menembak bola, dan kemudian biarkan bola memutuskan ke mana mau pergi,” sambungnya.

“Terus menyerang, terus mempercayai diri saya sendiri, dan selalu mengingat setiap hari saya berlatih dan bermain,” tambah dia.