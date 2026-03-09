Jadwal MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez atau Marco Bezzecchi yang Berjaya?

JADWAL MotoGP Brasil 2026 akan diulas Okezone. Seri kedua MotoGP 2026 akan dilangsungkan di Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, Brasil. Rangkaian balapan MotoGP Brasil 2026 dimulai sejak Jumat, 20 Maret 2026 malam WIB dan berakhir pada Senin, 23 Maret 2026 dini hari WIB.

1. MotoGP Brasil 2026 Kembali Setelah 34 Tahun

MotoGP Brasil kembali setelah 34 tahun. Sebelum tahun ini, balapan di MotoGP Brasil terakhir kali digelar pada 1992.

Saat itu kelas premier masih menggelar 500 cc bukan MotoGP. Hasilnya, pembalap asal Amerika Serikat Wayne Rainey tampil dominan dengan unggul 13 detik dari sang rekan setim, John Kocinski, yang finis kedua.

Wayne Rainey, pembalap terakhir yang juara di kelas premier Brasil

Karena itu, bagi pembalap MotoGP 2026, balapan di Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna merupakan ajang debut bagi Marc Marquez dan kawan-kawan. Perihal balapan di sirkuit baru, rider Ducati Lenovo Marc Marquez biasanya tampil oke.

Salah satunya ketika Sirkuit Buriram pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP Thailand pada 2018. Saat itu, Marc Marquez menjadi yang tercepat di MotoGP Thailand 2018.

Marc Marquez kebetulan juga berambisi besar menjadi jawara MotoGP Brasil 2026 setelah gagal finis di MotoGP Thailand 2026 karena pecah ban. Namun, upaya Marc Marquez menjadi jawara MotoGP Brasil 2026 tidak akan mudah.

Ia akan mendapat hadangan dari sejumlah rider Aprilia Racing, salah satunya Marco Bezzecchi. Rider asal Italia itu berstatus juara MotoGP Thailand 2026 dan tampil dominan dalam balapan tersebut.