Hary Tanoesoedibjo Ungkap Rencana PB POBSI Gelar Turnamen Lebih Besar di Bali

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengungkap rencana besar PB POBSI. PB POBSI disebut sedang menggodok penyelenggaraan turnamen biliar skala internasional di Bali.

PB POBSI diketahui kini tengah menggelar turnamen bergengsi, Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Ada tiga sektor yang dimainkan, yakni putra, putri, dan campuran. Sektor putra pun telah rampung digelar.

1. Pebiliar Filipina Juarai Sektor Putra

Pebiliar asal Filipina, Sean Mark Malayan, keluar sebagai juara kategori putra turnamen Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Sean merebut gelar juara usai mengalahkan wakil Taiwan Wu Kun Lin di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/7/2025) malam WIB.

Selepas pertandingan, Hary Tanoesoedibjo sangat senang turnamen tersebut berjalan lancar. Menurutnya, kelancaran turnamen ini tak luput dari kerja sama yang kuat antara PB POBSI, Predator, dan PBC.

“Ini merupakan komitmen daripada PB POBSI, PBC, Predator, bersama-sama bagaimana kita membangun biliar di Indonesia untuk menjadi lebih hebat lagi,” ucap Hary Tanoesoedibjo kepada Okezone, Rabu (16/7/2025).